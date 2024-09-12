Yapay zekâ ile tarımda kullanılan enerji yüzde 25 azalabilir

Başak Nur GÖKÇAM

Birleşmiş Milletler ta­rafından yapılan tah­minlere göre dünya nüfusunun 2050 yılına ka­dar 9.7 milyara ulaşacağı ön­görülüyor. Uzmanlar, bu bü­yümenin, iklim değişikliği ve kentleşmeyle birleşince, dünyanın mevcut gıda üre­tim sistemlerindeki kusur­ların giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çünkü bu büyü­me, hem tarıma hem de ener­jiye olan ihtiyacın da ciddi boyutta artacağının işareti.

Cornell Üniversitesi mü­hendisleri, gelişen teknolo­jinin gücünden faydalana­rak, yapay zekâ kullanılarak tarımda kullanılan enerjinin yüzde 25 oranında azalabile­ceğini ortaya koydu. Nature Food dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günümüz çevre kontrol sistemlerine yapay zekâ günümüz çevre kontrol sistemlerine entegre edilmiş olacak.

Marullar analiz edildi

Derin takviyeli öğrenme ve hesaplamalı optimizas­yon gibi yapay zekâ teknik­lerini kullanan bilim insan­ları, ABD'nin Los Angeles, Chicago, Miami, Seattle, Milwaukee, Phoenix, Far­go, Kuzey Dakota ve Ithaca, New York kentlerinin yanı sıra İzlanda'nın Reykjavík ve Birleşik Arap Emirlik­leri'nin Dubai kentlerinde bulunan sekiz farklı kapalı tarım tesisinde yetiştirilen marulları analiz etti.

Yapay aydınlatmalı bitki fabrikaları gibi kapalı alanda tarım yöntemleri iklim deği­şikliğine karşı daha az has­sas olduğuna vurgu yapan araştırmacılar, enerji yoğun­luğu ve sürdürülebilir olmak için dikkatli kaynak yöneti­mi gerektiğine dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cornell Üniversite­si Enerji Sistemleri Mühen­disliği Profesörü Fengqi You, "Mevcut çevre kontrol sis­temleri yeterince akıllı de­ğil” dedi.

Karbon ayak izini düşürmek için akıllı sisteme odaklanıldı

Cornell Üniversitesi Enerji Sis­temleri Mühendisliği Profesörü Fengqi You, “Enerji kullanımını azaltırken evde rahat olmak isti­yoruz; mahsuller de öyle. Bu ça­lışma, gıda üretimini optimum, sürdürülebilir hale getirmek ve karbon ayak izini düşürmek için akıllı bir sisteme odaklanı­yor. Yapay aydınlatmayı ve diğer enerji sistemlerini dikkatlice op­timize etmek için yapay zekâyı kullanırsak epey tasarruf edebi­liriz” diye konuştu.

10,5 kilovatsaatten 7,26 kilovatsaate düştü

Yapılan araştırma ile Dubai ve­ya ABD'nin güneyi gibi daha sıcak bölgelerde yapay zekâ­nın enerji kullanımını kilogram taze ağırlık başına 10,5 kilo­vatsaatten 7,26 kilovatsaate düşürdüğü bulundu. Aydınlık dönemlerde düşük havalan­dırma ve karanlık dönemlerde yüksek havalandırma dengeli havalandırma gereksinimleri için enerjide verim sağladı.