Yapay zekâ ile tarımda kullanılan enerji yüzde 25 azalabilir
Cornell Üniversitesi araştırmacıları yapay zekâ kullanarak tarımda kullanılan enerjide yüzde 25 azalma olacağını ortaya koydu. Akıllı sisteme odaklanılarak hem tarıma hem de enerjiye fayda sağlanabileceği belirtildi.
Başak Nur GÖKÇAM
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.7 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Uzmanlar, bu büyümenin, iklim değişikliği ve kentleşmeyle birleşince, dünyanın mevcut gıda üretim sistemlerindeki kusurların giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çünkü bu büyüme, hem tarıma hem de enerjiye olan ihtiyacın da ciddi boyutta artacağının işareti.
Cornell Üniversitesi mühendisleri, gelişen teknolojinin gücünden faydalanarak, yapay zekâ kullanılarak tarımda kullanılan enerjinin yüzde 25 oranında azalabileceğini ortaya koydu. Nature Food dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günümüz çevre kontrol sistemlerine yapay zekâ günümüz çevre kontrol sistemlerine entegre edilmiş olacak.
Marullar analiz edildi
Derin takviyeli öğrenme ve hesaplamalı optimizasyon gibi yapay zekâ tekniklerini kullanan bilim insanları, ABD'nin Los Angeles, Chicago, Miami, Seattle, Milwaukee, Phoenix, Fargo, Kuzey Dakota ve Ithaca, New York kentlerinin yanı sıra İzlanda'nın Reykjavík ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentlerinde bulunan sekiz farklı kapalı tarım tesisinde yetiştirilen marulları analiz etti.
Yapay aydınlatmalı bitki fabrikaları gibi kapalı alanda tarım yöntemleri iklim değişikliğine karşı daha az hassas olduğuna vurgu yapan araştırmacılar, enerji yoğunluğu ve sürdürülebilir olmak için dikkatli kaynak yönetimi gerektiğine dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cornell Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesörü Fengqi You, "Mevcut çevre kontrol sistemleri yeterince akıllı değil” dedi.
Karbon ayak izini düşürmek için akıllı sisteme odaklanıldı
Cornell Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesörü Fengqi You, “Enerji kullanımını azaltırken evde rahat olmak istiyoruz; mahsuller de öyle. Bu çalışma, gıda üretimini optimum, sürdürülebilir hale getirmek ve karbon ayak izini düşürmek için akıllı bir sisteme odaklanıyor. Yapay aydınlatmayı ve diğer enerji sistemlerini dikkatlice optimize etmek için yapay zekâyı kullanırsak epey tasarruf edebiliriz” diye konuştu.
10,5 kilovatsaatten 7,26 kilovatsaate düştü
Yapılan araştırma ile Dubai veya ABD'nin güneyi gibi daha sıcak bölgelerde yapay zekânın enerji kullanımını kilogram taze ağırlık başına 10,5 kilovatsaatten 7,26 kilovatsaate düşürdüğü bulundu. Aydınlık dönemlerde düşük havalandırma ve karanlık dönemlerde yüksek havalandırma dengeli havalandırma gereksinimleri için enerjide verim sağladı.