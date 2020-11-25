Yaş çay için kilogram başına 13 kuruş destek verilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğe göre, yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2020 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2020 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere fark desteği yapılacak.

Aynı gazetede; Bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, toprak analizi desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarına sağlanacak destekleme ödemelerine ilişkin esasları belirleyen bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ de yayımlandı.