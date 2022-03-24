Yaş çay ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2021 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
AA
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Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (ÇAYKUR) yapılan açıklamada, 2021 yılı yaş çay destekleme primi olarak üreticiye ödenecek toplam 187 milyon 937 bin 100 liranın üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Üreticilerin hesaplarındaki parayı 25 Mart Cuma günü çekebilecekleri kaydedildi.