Yaş çayda fark ödemeleri belli oldu

29 Ocak 2019

Yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği bu yıl, kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre destekleme; 2018 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2018 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılacak.

Kaynak: Reuters