Yaş meyve ihracatçısı krizi fırsata çevirecek

08 Mayıs 2020

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Ege Bölgesi’nden 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılan her 100 dolarlık ihracatın 45 dolarının tarım sektöründen geldiğini belirten Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatçının pandemi krizini fırsata çevireceğini söyledi. Özellikle Uzak Doğu pazarından çok iyi haberler geldiğini belirten Uçak, dolar kurundaki yükselişi fırsat bilerek fiyat baskısında bulunan yurtdışı alıcılara ise taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ile Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin online basın toplantısında, koronavirüs pandemisi sonrası sektörün durumunu değerlendirdi. Tarımın tüm dünyada öneminin anlaşıldığın belirten Uçak, “Bu dönemde tarım adına yeni şeyler ortaya koymamız ve salgın sonrasına da hazırlanmamız gerekiyor. Bu zorlu süreçten güçlü bir şekilde çıkarsak, ülkemizin dünyadaki yerinin ve konumunun çok daha farklı olacağına inanıyorum” dedi.

Uçak, “Pandeminin ihracata vurduğu ağır darbeye rağmen, Ege ihracatını tarım sektörünün ayakta tuttu. EİB’nin 1-30 Nisan tarihinde her 100 dolarlık ihracatın 45 doları tarımdan geldi. Her kriz kendi içinde fırsat barındırır. Bu krizden fırsat çıkaracağız” diye konuştu.

Lojistik maliyet yüzde 50 arttı

Uçak, tarımda üretim, hasat ve ihracatın aralıksız devamı için gereken çalışmaları sürdürdükleri bilgisini paylaştı. Bu süreçte lojistik maliyetlerini yüzde 50 arttığını, hava kargo nakliye ücretlerinin gerekli girişimlerle indirildiğini anlatan Uçak, ihracatçının finansman ihtiyacı için Eximbank ile özel buluşma tertiplediklerini söyledi.

Kiraz üreticilerine Uzak Doğu müjdesi

Yurtdışı tanıtım faaliyetlerini dijital ortama taşıdıklarını, Türkiye’nin ticari ataşeleri ile sürekli olarak görüştüklerini, en büyük ağırlığı Çin’e verdiklerini kaydeden Uçak, şunları söyledi: “Özellikle Çin ile hemen hemen haftada bir video toplantı yapmaktayız. Burada özellikle kiraz için önemli ölçüde yol kat etmiş olduğumuzun müjdesini vermek istiyorum. Çin ve Uzakdoğu pazarında, kiraz, sert çekirdekli meyveler, diğer meyveler ve meyve sebze mamulleri üzerine çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çin, Tayvan, Güney Kore gibi pazarların açılması da kiraz ihracatçılarını heyecanlandırıyor. Bu sezon Uzakdoğu, kiraz için önemli pazarlarımızdan biri olacak.”

Yeni kuşak tarım yatırımcıları



Küçük aile işletmelerinin üretim kapasitelerini artırdığını, kentlerden köye dönüş yönünde hareketlenme tespit ettiklerini vurgulayan Uçak, “Ayrıca Adana, Çukurova bölgesinde 500- bin dönümlük araziler el değiştiriyor. Büyük yatırımcılar, tarıma geri dönüyor. Yeni kuşak tarım yatırımcıları geliyor. Etkin tarım politikalarını hayata geçirerek geleceğin sektörü tarımda Türkiye olarak öncü ve söz sahibi ülke olacağız.”



Fiyat baskısına direneceğiz



Pandemi sürecinde başta lojistik, ambalaj, işçilik maliyetlerinin arttığını, dolar kurundaki yükseliş karşısında ise yurtdışı alıcının fiyat düşürün baskısının gündeme gelebileceğini kaydeden Uçak, “Döviz yükselince, fiyat düşürün diyen fırsatçı alıcılar var. Buna taviz vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Ülkemizin her ürünü kıymetlidir. Değerinde ihracat ve döviz geliri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.