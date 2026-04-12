Yaş meyve sebze ihracatı 2026’ya hızlı başladı: İlk çeyrekte 1 milyar dolar aşıldı

2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı toplamda yüzde 16 artışla 1 milyar 364 milyon dolardan 1 milyar 580 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde yaş meyve sebze ihracatı yüzde 30’luk artışla 821 milyon dolardan 1 milyar 70 milyon dolara yükselirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 6 gerileyerek 542 milyon dolardan 510 milyon dolara indi.

Türkiye’nin 2025 yılında toplam 6 milyar 291 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu ihracatın yüzde 20’sinin Ege Bölgesi’nden yapıldığını belirtti.

Uçak, 2026 yılının ilk çeyreğinde ortaya konan performansın memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, yıl sonu hedeflerinin 7 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.

“İlk çeyrek verileri hedefin aşılabileceğini gösteriyor”

2026 yılının ilk çeyreğinde elde edilen sonucun yıl sonu hedefleri açısından güçlü bir sinyal verdiğini belirten Hayrettin Uçak, “İlk çeyrekteki performansımız bu hedefi aşacak potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. 2026 yılında yağışlar geçen yıllara göre çok daha iyi oldu. İklim koşullarında olumsuzluk yaşamadığımız takdirde ürünlerimizde güzel rekoltelere ulaşıp ihracat hedeflerimizi tutturabiliriz” dedi.

Mandalina, domates ve biber ihracatta ilk sırada

2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler arasında 333 milyon dolarla mandalina, 159 milyon dolarla domates ve 152 milyon dolarla biber ilk sıralarda yer aldı.

Bu ürünleri sırasıyla 121 milyon dolarla limon, 71 milyon dolarla nar, 57 milyon dolarla portakal, 33 milyon dolarla greyfurt, 30 milyon dolarla kabak, 29 milyon dolarla kornişon ve 8,5 milyon dolarla kuru soğan izledi.

Hayrettin Uçak, ilk 10 ürünün tamamında ihracat artışı sağlandığını belirtti.

En büyük pazar Rusya oldu

Ülke bazında bakıldığında, 2026 yılının ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan ülke 263 milyon dolarla Rusya Federasyonu oldu.

Rusya’yı 127 milyon dolarla Irak, 122 milyon dolarla Romanya, 75 milyon dolarla Almanya ve 74 milyon dolarla Ukrayna takip etti.

Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 11 arttı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2026 yılı ilk çeyrek performansına ilişkin bilgi veren Hayrettin Uçak, bölge ihracatının yüzde 11 artışla 50 milyon dolardan 68 milyon dolara çıktığını açıkladı.