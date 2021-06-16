Yem sanayicileri 'ucuz yem' yerine arpa almama sözü verdi

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi ile yem sanayicilerinin ortaklaşa yaptığı toplantıda yem fiyatlarının düşürülmesine yönelik bazı tedbirler ele alındı. Bu tedbirlerden en önemlisi, sanayiciler zorunlu olmadıkça arpa almayacak.İkincisi de TMO yetiştiriciye ve sanayicilere ucuza arpa ve mısır sağlayacak olması.

Yem sanayicilerinin arpa almayarak fiyatın düşmesi sağlanacak. TMO ise, yetiştiriciye ve yem sanayisine ucuz arpa ve mısır vererek yine fiyatların düşmesini sağlamaya çalışacak.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş‘un verdiği bilgiye göre piyasadaki arpa fiyatı geçen senenin yüzde 100 üzerinde. Gübre dışında fiyatı yüzde 100 artan başka girdi yok. Bu nedenle arpa fiyatı üretim maliyetlerinin çok üzerinde. Yem sanayicileri arpa almayarak bu fiyatın aşağı düşmesini sağlamaya çalışacak. TMO’nun açıkladığı hububat alım fiyatı enflasyonun yüzde 25 üzerinde olmasına rağmen piyasada bunun da çok üzerinde fiyat oluştu. Bunu düşürmek için TMO uygun fiyata hammadde temin edecek. Gerekirse ithalat yapılacak.

Yem sanayicileri ucuz yem sözü vermedi

Toplantıda yem sanayicileri TMO’nun ucuz hammadde sağlaması sonucu yemi ucuz satma konusunda söz vermediği öğrenildi. Yem sanayicileri “bize değil daha çok üreticiye ucuz mısır ve arpa temin edilsin. Çünkü bu kadar yaygın bayilik sisteminde bizim fiyatları kontrol etmemiz çok zor. Ucuz hammadde verildikçe zaten fiyatlar belli bir seviyede düşecektir. Ancak, bunun garantisini vermek çok zor. Ucuz hammadde ne kadar sağlanacak? Yem üretiminde 21 farklı ürün kullanılıyor. Bunlardan sadece ikisinin fiyatının düşmesi yemi ucuzlatmaya yetmeyebilir. Bu nedenle doğrudan üreticiye ucuz ürün tedariki yapılırsa daha başarılı olur” görüşünü dile getirdi.

Süt fiyatı bugün açıklanıyor

Öte yandan Gıda Komitesi çiğ süt fiyatını belirledi. Ulusal Süt Konseyi bugün yapacağı toplantı ile bu fiyatı açıklaması bekleniyor. Çiğ süt fiyatı açıklanırken “yem sanayicileri ile yapılan toplantı ile yem ucuzluyacak bu nedenle süt fiyatı bu şekilde belirlendi” diye gerekçe oluşturulduğu ifade ediliyor.