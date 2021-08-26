Yemde fiyat artışı hayvan kestiriyor, işletme kapattırıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Hayvancılık sektörünün en önemli girdilerin başında gelen yem fiyatları hammadde olarak kullanılan kepeğin fiyatı artmasıyla yükselişini sürdürüyor. Kuraklığın etkisiyle tahıl fiyatları artarken, yem hammaddeleri içinde önemli yer alan kepeğin fiyatı son 3 ayda önemli miktarda artarak tonu 2 bin 700 liraya yükseldi. Kepekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artış yaşandı. Geçen yıl kepeğin fiyatı tonu bin 450 liraydı. Girdi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı süt üretimi yapan işletmeler elindeki hayvanın bir kısmını satarak küçülmeye ya da tamamen kapanmaya gidiyor. Üreticiler sattıkları sütün yem fiyatını karşılamadığından dolayı zarar ettiklerini ifade ediyorlar. Yüksek girdi maliyetlerinden dolayı hayvanlarını Et ve Süt Kurumu’na (ESK) kesime gönderen üreticiler, kesilen hayvanın ücretini peşin olmak üzere 60 ve 90 gün arasında değişen vadelere göre fiyatlarla kestiriyor.

“TMO buğdayı tüm yemcilere versin”

TMO’nun arpa satışlarına ilave olarak kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik de buğday satışına başladığını aktaran Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEMBİR) Başkanı M. Ülkü Karakuş, kepek fiyatlarının anormal artmasından dolayı buğday satışının sadece kanatlı üreticiler değil, süt üretimine yönelik yem fabrikalarına da vermesi gerektiğini ve böylece fiyatlarda iyileşme yaşanacağını belirtti. Kepek fiyatı buğdayı geçti

TMO’nun arpayı bin 950 liradan vererek, arpa fiyatının 3 bin liraya yükselmesini engellediğine dikkat çeken Karakuş, son dönemde kepek fiyatlarının neredeyse buğday fiyatlarına yaklaştığını kaydederek, “TMO buğday satışını sadece kanatlı üreticilerin yanı sıra süt üretimi yem fabrikalarına da yapmalı. Nitekim arpa satışı faaliyetinin başlamasından sonra yem fiyatlarında yüzde 6 civarında düşüş yaşandı. Burada ortaklaşa kamu ve özel sektör birlikte hareket ederek bir sonuca vardık. Ancak ağustos ayında bizim yem satışlarımız epeyce düştü. Önümüzdeki dönemde de bu fiyat hareketlerin aşağı yönlü olacağı kanaatindeyim. Kepek fiyatı buğday fiyatını yakaladı. Kepeğin tonu 2 bin 700 lirayayükseldi. Yani, buğday fiyatına kepek satılıyor” dedi.

“Üretici çaresiz"

Süt üretiminin sürdürülebilmesi için dünyada 1,3 süt-yem paritesinin sağlanması gerektiğini kaydeden Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, üretimin sürdürülebilmesi için üretici, 1 litre çiğ süt ile en az 1,3 kilogram yem alabilmesi gerektiğini belirtti. Ancak Türkiye’de paritenin sürekli dalgalanmasından dolayı üreticilerin sürekli zarar ettiğini aktaran Eskiyörük, “Üreticiler çaresizlikten ineklerini kesime göndermek zorunda kalıyor. Üretim düşüyor sonra yetmezlik oluşuyor ve bu açık ithalat ile kapatılmaya çalışılıyor. Bu kısır döngü uzun yıllardır yaşanıyor. İthalat şirketleri ve yabancılar para kazanıyor. Bugünkü tablonun daha ağır olanını 2008 yılında yaşadık. Seyirci kalınmasının bedelini ülkemiz 3 milyar dolar açığı ithalatla kapatarak ödedi” diye konuştu.

TMO mısır satışlarına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hayvan yetiştiricilerine yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO’nun yakında mısır satışlarına başlayacağını söyledi. Uluslararası piyasada da hububat fiyatlarında dalgalanmalar olduğunu vurgulayan Güldal, son günlerde mısır fiyatlarında görülen artışın yem fiyatlarını etkilememesi için gereken girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Yeni hasat dönemine kadar arpa, mısır, yemlik buğday ve ekmeklik buğday üzerinde çalışmalarını yürüteceklerini, her türlü planlamayı yaptıklarını aktaran Güldal, “Önümüzdeki günlerde mısır fiyatlarının hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini yükseltecek olduğu dikkatimizi çekiyor. Artan mısır fiyatlarını dengelemek üzere mısır satışları ve mısır satış fiyatlarımızla ilgili yakın zamanda bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Piyasada anormal yükselişlere izin vermeyecek şekilde mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istiyoruz. Bunu da üreticilerimizin de gelirlerini düşürmeden yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Hammadde sıkıntısı var

Hayvan yemindeki fiyat artışlarını durdurmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 Temmuz itibariyle yem üreticilerine arpa satışı ile fiyatlardaki artışı biraz da olsa durdurdu. Sektör temsilcileri, TMO’nun verdiği arpa miktarının üreticinin tam talebini karşılamadığını belirtiyor. TMO’dan 30 ton arpa talep eden üreticilere 10 ton verildiğini öne süren sektör temsilcileri, TMO’nun devreye girmesiyle yem fiyatlarındaki artışlara kalıcı çözüm olmadığını, kısmi bir çözüm olduğunu vurguladılar. Bu yıl Türkiye’nin birçok bölgesinde kuraklık kaynaklı arpa ve buğdayın yetersiz olmasından dolayı, yem fiyatlarında anormal derecede artmasına yol açtı. Dünyanın önde gelen yem üreticileri bile hammadde bulmakta zorlanıyor.