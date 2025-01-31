Yerel tohum dağıtımı 3 Şubat’ta başlıyor! 81 ili kapsayacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganıyla yaptığı çalışmalara devam ediyor. Merkez'in 2025 hedefi olan 2 milyon yerel tohum dağıtma amacına yönelik atılacak yeni adım kapsamında, 3 Şubat 2025’te 81 ile yerel tohum dağıtımı yapılacak.
Cumhuriyet’in kuruluşunun 93. yılında hizmete başlayan ve bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 19 milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 3 Şubat Pazartesi itibari ile ücretsiz olarak yerel tohum dağıtımına başlıyor.
Başvuru adresleri
Vatandaşlardan gelen 980 çeşit ata tohumuna da ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, 2025 yılında 120 çeşit ata tohumunun dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyor.
Vatandaşlar yereltohum.mugla.bel.tr web adresinden başvuru formunu doldurarak veya şubat ayı içinde Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret ederek yerel tohumları ücretsiz alacak.
Tohumlar laboratuvardan onaylı
Yerel Tohum Merkezi’ne getirilen ve çoğaltımı yapılan tohumların hastalık, zararlı bulaşıklığı ve çimlenme yeteneği önce laboratuvarda test ediliyor. Laboratuvarda uygulanan testlerden geçmeyen tohumların dağıtımı yapılmıyor.