“Yerelde tüm unsurların yer aldığı tarım eko sistemi kurulmalı”

24 Ocak 2020

Nihat DELİBAŞI



Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi olan Köy Koop İzmir Bölge Birliği Başkanı Neptün Soyer, tarıma ve kooperatifçiliğe gönül vermiş bir isim. Tarımsal üretimi artırmak için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Soyer, tarlada üreticinin bilinçli üretim yapması için eğitimleri artırmanın önemine dikkat çekerek içinde bakanlık, yerel yönetim, il ve ilçe tarım müdürlükleri, oda ve kooperatiflerin yer aldığı bir yönetim eko sistemi oluşturulması çağrısında bulundu.



Köy Koop İzmir Birliği’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Neptün Soyer, “2019’da göreve geldiğimizden beri, ‘üreticimizin ayağına gideceğiz, sorunlara üreticilerimizin kooperatiflerinde çözüm bulacağız’ söylemi doğrultusunda 21 ilçede köyler dahil, Köy Koop’a üye olmasa da kooperatiflere ziyaretlerimizi sürdürdük. Yöneticilerin ve ortakların taleplerini, beklentilerini, yerinde dinledik. Gördük ki, tarlada köylünün bilinçli üretim yapabilmesi için eğitimlerini artırmamız gerekiyor” dedi.

İşbirliği mekanizması

Bu konunun sadece yerel yönetimlerin değil, bakanlık, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin, üreticinin bizzat içinde yer aldığı kooperatiflerin, odaların konusu olduğunu ifade eden Soyer, “Yönetim eko sistemi oluşturulmalı. Bu eko sistemde bakanlık, il, ilçe tarım müdürlükleri, yerel yönetimler ve arada biz, birlikler, bizim ortaklarımız kooperatifler yer almalı. Kurulacak bu yönetim eko sistemi ürünün daha iyi şartlarda pazarlanması, daha iyi kazanç sağlaması, tüketicinin de daha iyi ürüne sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlayacak” diye konuştu.

‘Koptuk geliyoruz’ projesine Büyükşehir desteği

Köy Koop İzmir Şubesi olarak geçtiğimiz yıla damga vuran ve İzmir ilçelerinde köylülerin tarımın yanı sıra sağlıklı ilgili konularda eğitimler veren ‘Koptuk Geliyoruz’ projesinde hedef büyüttükleri bilgisini paylaşan Soyer, “Koptuk Geliyoruz projesini Büyükşehir Belediyesi’ne sunduk. İzmir Veteriner Hekimleri Odası, İzmir Ziraat Odası, Köy Koop işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ otobüsleriyle eğitimler devam edecek. Arabalar giydirildi. Biz, kooperatifçiliği anlatacağız. Kahvehanelerde , kooperatif binalarında üretici ile bir araya geleceğiz. Veteriner hekimler hayvansal tarımı, ziraat mühendislerimiz toprak tarımını anlatacak. Toplum sağlığı birimi ise ilgili köylerdeki hastalıkların yanı sıra tarım ilaçları kullanımıyla ilgili eğitimler verecek” dedi.



Soyer, gönüllüleri projede yer almaya çağırarak şöyle devam etti: “Aynı zamanda gönüllülerimizin de otobüslerimizde olmasını istiyoruz. O bölgedeki çocuklarımızın eğitimine katkı koyacak, kırın önemini anlatacak gönüllülerimizde bu otobüste olmalı.”

Sebze ve meyve halinde Köy Koop bölümü

Köy Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer, 4 yıl önce görev geldiklerinde Buca Kaynaklar’da yer alan sebze ve meyve halinde Köy Koop’a da yer verilmesi için talepte bulunduklarını hatırlatarak, “Hallerde üretici kooperatiflerine yüzde 20 oranında yer verilmesi gerekirken bu bir türlü gerçekleşmedi. Seçimlerin ardından talebimizi yeniledik. Buca Kaynaklar’daki Sebze Meyve Hali’nde Köy Koop’un bir yerinin olması gerektiğine çok inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde, yeni başkan ve yönetimine verdiğimiz yazılı talebimize olumlu yanıt alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Süt fiyatı geç açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirilen Milli Tarım Fuarı’nda biraraya geldikleri Milli Kooperatifler Birliği Başkanı tarafından Moskova’ya davet edildiklerini ve en kısa sürede İzmir’de kooperatifleri de toplayarak karşılıklı işbirliği imkanlarını görüşmek istedikleri bilgisini paylaşan Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin Bakırçay Bölgesi’ndeki süt üreticilerinden süt alımına başlayarak Süt Kuzusu Projesi’ne dahil ettiğini belirterek, şunları söyledi, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün kooperatiflere destek olma sözü vermişti. Bu söz dahilinde Bakırçay bölgesindeki süt üreticilerine de elini uzattı. Köy Koop’un ortağı olan Bakırçay’daki süt üreticilerimizinde sütleri Süt Kuzusu Projesi’nde yerini aldı. Sırada Kiraz ve Ödemiş var. Hedefimiz daha çok ortağımıza dokunmak. Zira sütte üretici fiyatı hala yetersiz. Ulusal Süt Konseyi, haziranda açıklaması gereken fiyatı eylülde açıkladı. Oysa yem, mazot, elektrik gibi temel girdiler fiyatın çok üstünde arttı.”