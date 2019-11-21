Yerli kırmızı mercimekte fiyat yüzde 80 arttı
Yoğun olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretimi yapılan kırmızı mercimekte girdi maliyetlerinin artması, devir stoklarının azalması ve iklim şartlarının olumsuz seyretmesi ile verim düştü, fiyat yüzde 80'e yakın arttı.
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