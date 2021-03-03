Yerli muzda bu yıl 900 bin ton rekolte hedefleniyor

Coğrafi konumu ve mikroklima özelliğine sayesinde bölgede doğal yollarla sera ortamında yetiştirilen muzun yılın 12 ayı üretilebildiğini söyleyen Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, hükümetin sağladığı sübvansiyon, örtü altı tarım ve hibe kredileri sayesinde üreticilerin muz yetiştiriciliğinde istikrarlı olduğunu kaydetti. Gümüş, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde toplam 40 bin dönüm arazide muz üretildiğini bildirdi.

Hükümetin yerli muzda üreticiyi desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Gümüş, "2019 yılında yerli muz üretimimiz 550 bin tondu. 2020 yılına baktığımızda, yaklaşık 700 bin ton muz üreteceğimizi düşünüyorduk ancak hükümetimizin verdiği destekler ve çalışkan üreticimizin gayretleri sonucunda bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 728 bin tona ulaştı. Bu yıl ise yerli muz üretiminde 900 bin ton rekolte hedefimiz var. Bu rekolteyle Türkiye'deki muz tüketiminin yüzde 95'ni karşılayacağız. Hedefimiz, Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamak ve ürettiğimiz yerli muzu ihraç eden bir ülke konumuna gelmek." şeklinde konuştu.

Üretim gibi tüketimin de arttığını belirten Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'de kişi başı muz tüketiminin yıllık 2,5 kilogramdan 10 kilograma çıktığını söyledi.