“Yerli ve milli ürünlerimizin hak ettiği değere ulaşması için çalışıyoruz”

22 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Başkan Matlı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye III. Tarım Orman Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının; uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğu takdirde tarım sektörü için umut, çiftçilerimiz için moral, üreticimiz için ise güç olacağını belirtti.

Tarım ve orman politikalarının stratejik üretim için sürdürülebilirlik ilkeleri temel alınarak ve daha bütüncül bir yöntemle hayata geçirilmesinin hedeflenmesinin çok yerinde olduğunun altını çizen Matlı “İlgili kurumlar işbirliğinde tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulabilmesi için tarım sayımının yapılması ve güncellenebilir bir veri tabanının oluşturulması ilk önce atılması gereken adımdır” dedi.

Özer Matlı, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması ve aynı zamanda miras mevzuatının geliştirilmesinin tarım sektörünün geleceği için son derece önemli olduğunun altını çizdi. Matlı “Ayrıca ülke tarımı için Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk kapsamındaki ürünlerin sayısının arttırılması, sistemin geliştirilmesi ve elektronik ürün senetleri ile ticaretinin yaygınlaştırılması ülkemizde tarım sektörünün kurtuluşudur” diye konuştu.

Matlı, kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti ve su ürünleri tüketiminin özendirilerek, pazar payının arttırılması için yürütülecek çalışmaların et fiyatlarının normalleşme süreci için son derece olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarına değindi. Özer Matlı, “Özellikle protein bakımından zengin küçükbaş eti tüketiminin ve sağlıklı gıda tüketimi için ayrı bir yeri olan su ürünleri tüketiminin teşvik edilmesi, fiyat baskılarının da önüne geçerek kırmızı et fiyatlarında da istikrara katkı sağlayacaktır ” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Özer Matlı şunları söyledi, “Ülkemizde yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yüksek oranda talep gören tarım ve gıda ürünlerinde, ihracat gelirlerimizi arzu edilen seviyelere ulaştırmak için, standardizasyon, kalite, markalaşma faaliyetlerinin desteklenmesi ve dünya üretiminde lider olduğumuz ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılarak, küresel arenada pazar paylarının arttırılması yönündeki çalışmaların, çok yerinde bir strateji olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Bursa’nın, Türkiye üretiminde lider olduğu Bursa Siyahı İncir, Deveci Armudu, ahududu ve şeftali gibi ürünler başta olmak üzere, uluslararası piyasalarda fark yaratacağına inanarak, yerli ve milli ürünlerimizin global ölçekte hak ettiği değere ulaşabilmesi için Bursa Ticaret Borsası olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz ve bundan sonraki süreçte de artan bir motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz.”