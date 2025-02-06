Yetiştiricilerden 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne yönelik yeni talep

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın detaytlı olarak açıkladığı 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ni değerlendirdi.

Proje kapsamında sağlanan sigorta ve yem desteğinin hayvancılığa fayda sağlayacağını belirten Çelik, uygulama kapsamında kredilerde önceliğin kadın, genç ve deprem bölgesindeki çiftçilere verilmesinin sektöre olumlu yansıyacağını anlattı.

"Et ve süt açığını kapatmak elimizde"

Çelik, küçükbaş hayvancılığın kırmızı et sektöründe ve kırsalda önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kırsal denilince ilk akla gelen koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. Dolayısıyla uygulanacak bu projeye koyun ve keçi türü hayvanlar da dahil edilerek, yetiştiricilerinin de desteklenmesi suretiyle hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlanacaktır. Projeye koyun ve keçinin de dahil edilmesiyle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasına büyük katkı sağlanarak, ülkemizin et ve süt açığının kapatılmasına faydalı olunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Açıklanan projede düve ithalatı söz konusudur ancak yurt içinden temin edilecek küçükbaş hayvanlarla projeye farklı bir dinamizm kazandırılabilir."