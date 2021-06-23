Yetki belgesi almadan tütün ticareti yapılamayacak

Canan SAKARYA

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanıyor. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Kasım 2017’de yapılan düzenleme ile yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi. Ancak kanunun uygulaması en son Haziran 2020’de çıkarılan yasa ile bir kez daha ertelenerek 1 Temmuz 2021 tarihine bırakıldı. Yeni düzenleme için geri sayım sürerken konu bölge milletvekillerinin de gündemine oturdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere başkanlığındaki heyet Malatya ve Adıyaman’ın ilçelerine giderek üreticilerle tütün üretiminde yaşanan sorunları ve 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzenlemeden dolayı üreticinin yaşayacağı sorunları ele aldılar.

Üreticiye 6 ay süre verildi

Kanun çıkarıldıktan 3 yıl sonra yönetmeliğin çıkarıldığını hatırlatan Tutdere, pandemi nedeniyle tütün üreticisinin yönetmelik koşullarını karşılayamadığını belirtti. CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, “Aradan tam 3 yıl geçtikten sonra, Tarım Bakanlığı sarmalık tütün üretim kooperatiflerinin kuruluşuna ilişkin yönetmeliği yayınladı. O tarihten bu yana pandemi koşulları, sokağa çıkma yasakları ve ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan dolayı üreticiler kooperatiflerini kuramadılar. Tam anlamıyla ürünlerini pazarlayacak işletmelerini ve tesislerini oluşturamadılar” dedi. “İktidarın kooperatifleşmeyi 6 ayda yapın” demesinin vicdani bir durum olmadığını söyleyen Tutdere, “3 yılda çıkardıkları yönetmeliğe uygun olarak, tütün üreticisine “6 ayda tesisleşmeyi yapın, binanızı yapın, makinanızı alın” demek vicdani midir, ahlaki midir? 6 aylık sürenin 2 ayı sokağa çıkma yasağıyla geçti. Zamlarla ve ekonomik sorunlarla boğuşan üreticilerimiz 4 ayda nasıl kooperatiflerini kursunlar. Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerimiz şu anda ciddi bir korku ve tedirginlik içerisinde” diye konuştu.

Tutdere, “Topraklarımızın en temel ürünü olan milli ve yerli olan tütüne 3 yıl hapis getiren bir yasayla karşı karşıyayız. Daha önce 2 defa bu yasanın ertelenmesi için ciddi gayret gösterdik. Geçen hafta TBMM’de yoğun bir trafik yaşadık. Önce Tarım Bakanıyla, sonra Tütün Üst Kurulu’nun bağlı olduğu Bakan Yardımcısıyla, sonra iktidar vekilleri ve muhalefet vekilleri ile görüştüm. Devlet 5 sayfalık bir yönetmelik için kendine 3 yıl zaman tanırken, tütün üreticilerimize kooperatif kurmak için birkaç ay zaman tanıyor” dedi.