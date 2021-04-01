"Yılda 6 milyon muz fidanı üretiyoruz"

Şirketlerinin 2014 yılında ilk doku kültürü firmasını ve laboratuvarını kurduğunu kaydeden Ferhat Ekimler, bu işe ilk başladıklarında hedefl erinin yılda 1 milyon adet doku kültürü yöntemiyle muz fidanı üretmek ve satmak, Türkiye’de 1 milyon ton muz üretmek olduğunu söyledi. Ekimler, firmalarının bugün yıllık 6 Milyon muz fidanı üretim kapasitesine ulaştığını aktardı.

Türkiye’de 2014 yılında ortalama dönüm başına 3.5 tondan toplam 250 bin ton muz üretildiğini aktaran Ekimler, “Muz üretimi sadece Alanya, Gazipaşa ve Anamur ilçelerinde yapılıyordu. 2015 yılında ilk hedefimiz olan 1 milyon adet doku kültürü yöntemi ile üretilmiş muz fidanlarını ürettik ama maalesef 178 bin adedini satabildik. Muzun başkenti Anamur’da ilk toplantımızda yaklaşık 150 kişilik üretici ve bayii ile birlikte ilk kıvılcımı yakarak GROWMUZ markasını yarattık ve harekete geçtik. Muzun olabileceği her platformda toplantılar yapıyor, fuarlara katılıyor ve tanıtımlar yapıyor bir yandan da üretim metotlarımızı geliştiriyorduk. Manavgat’ta önde gelen ticaret insanları, çiftçileri ile bir araya geldik yaklaşık 250 kişi ile bir toplantı yaptık. O zaman Manavgat’ta tarımsal olarak çok az bakla ve karpuz üretimi yapılıyordu. Neredeyse yok denecek kadar az sera vardı. Bugün Manavgat bölgesinde yaklaşık 18 bin dönüm kapalı muz serası bulunuyor” diye konuştu.

4 muz çeşidinin tescilini aldı

2019 yılında 1 milyon adetin üzerinde muz fidanı üretmeyi başardıklarını bildiren Ekimler, hem muz fidanı üretmeyi hem de muz fidanı satmayı başardıklarını aktardı. Böylelikle ilk hedeflerine ulaştıklarına vurgu yapan Ekimler, şunları kaydetti: “Sırada ikinci hedefimiz olan 1 milyon ton muz meyvesi üretmek vardı. Türkiye’de o yıllarda sadece tescilli iki tür vardı. Daha verimli, daha lezzetli ve ithal muz ayarında çeşitlere ihtiyaç vardı. Firma olarak Ar-Ge çalışmalarına hız verdik ve Türkiye de ilk defa bir özel kuruluş olarak Lider, Bango, Bonus ve Paşa muz çeşitlerinin tescillerini alarak, yerli ve milli sertifikalı muz fidanlarını üreticilerimize satmaya başladık.”

Katma değerli ürünler hedefliyor

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği ‘Alata Azman’ ismiyle tescillediği muz çeşidinin tüm üretim ve pazarlama haklarına dair lisans sözleşmesini aldıkları bilgisini veren Ekimler, “Güney Agripark firmasının kontrolünde olan alata azmanı, lider, bango, bonus ve paşa çeşitleri sayesinde muz sadece Alanya, Gazipaşa ve Anamur’da değil Manisa, İzmir, Muğla, Fethiye, Demre, Kumluca, Aksu, Serik, Manavgat, Adana, Mersin ve Hatay’a kadar birçok ilçede üretilmeye başladı. Öte yandan Türk tarımına katkı sağlayacağını düşündükleri yaban mersini, kivi, sukulent, stevia gibi yeni ürünlerle yurtdışına bağımlılığımızı azaltacak, katma değerli çeşitlerle hedefl erimiz doğrultusunda devam ediyoruz” şeklinde konuştu.