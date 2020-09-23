23 Eylül 2020

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası'nda Ceyhun Kuburlu'nun sorularını canlı yayında yanıtladı.

Yıldırım:

Traktör fiyatlarında ortalama yüzde 30 artış var. Özellikle ikinci elde fiyatlar daha fazla yükseliyor. Türkiye komşu ülkelere ikinci el traktör ihracatı yapıyor. Yakın ülkelerden Türkiye’ye ciddi bir biçimde ikinci el traktör talebi geliyor. Şimdi pazarın en hareketli olduğu dönem. Traktörde ÖTV yok. Ancak sıfır traktörde yüzde 8 KDV var. AB dışı traktör ithalatına ek yüzde 21 vergi var. İthalatta yüzde 21 vergi olduğu için bazı firmalar traktörün parçalarını getirip burada montajını yapıp satıyorlar. Burada da ek yüzde 12-13 vergi var. Devlet kayısı için alım fiyatı açıklayınca Antep’ten fıstık için de fiyat açıklansın talebi geldi. İhraçlık ürün olmadığı için Antep fıstığı alım fiyatı açıklanacağını sanmıyorum. Ayçiçeğinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir sıkıntı var. Son beş yılın en yüksek fiyatına geldi. Dünyanın en büyük üreticisi olan Ukrayna’da üretim yüzde 40 düşünce piyasa yükseldi. Pandemi dolayısıyla, işi bu olmayanlar da fiyat yükselir diye alıp stoklamaya başladılar. Yatırım amaçlı alanlar olduğu için fiyatlar birçok üründe yükseldi. Buğday için de sözkonusu bu. 2020 yılının artık sonuna geldik. Bu yıla ait tarım destekleri hala ödenmedi. Maliye Bakanı ve Tarım Bakanı ile görüşüyoruz. Kaynak arıyorlar. Çiftçi bir an önce ödensin istiyor.