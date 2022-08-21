Yiyeceklerin enerji ve besin değerleri tek platformda

Türkiye'nin ilk gıda kompozisyon veri tabanı olan "www.turkomp.gov.tr", Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK MAM ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması Projesi" kapsamında oluşturuldu.

Türkiye coğrafyasında üretilen ve tüketilen, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlere ait enerji değerlerini ve besin öğelerini içeren site, Türkçe ve İngilizce hizmet veriyor.

TürKomp'ta, 14 gıda grubundan 645 gıda ve 100 gıda bileşenine ait 63 bin civarında enerji ve besin öğeleri verisi bulunuyor.

Sitede tüm örneklem ve analizlerde geriye doğru izlenebilirlik sağlanırken gıdaya, bileşene ve beslenme şekline göre arama yapılabiliyor. Ayrıca gıdaları karşılaştırma özelliği ve beslenme çantası uygulaması da bulunuyor.

"Gıda güvenliği geleceğimizi de ilgilendiriyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Üretilen buğdayı un olarak alıp ekmek yapan fırıncıyı da fırıncıdan ekmek alan tüketiciyi de göz ardı etmediklerini vurgulayan Kirişci, "Gıda güvenliği sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de ilgilendiriyor." dedi.

Kirişci, küresel gıda ve iklim krizi, dünya nüfusundaki hızlı yükseliş dikkate alındığında, sağlıklı gıda tüketiminin giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını temin için tedbirler almaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakanlık olarak, vatandaşlara yol gösterici olmak amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Kirişci, "Halkın gıda konusunda sağlığını en üst seviyede korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.