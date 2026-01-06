Yoğun yağış Ege'de pamuğu vurdu: Kalite kaybı yaşandı, rekoltede yüzde 10–15 kayıp bekleniyor

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, hasat döneminde etkili olan yoğun yağışların Ege Bölgesi’nde pamukta verim ve kalite kaybına yol açtığını, 2025–2026 sezonu rekoltesinin beklentilerin yüzde 10–15 altında kalacağını söyledi.

​​​​​​​Kestelli, yazılı açıklamasında, Ege'nin pamuk ekili alanlarının belirlenmesi ve ürün rekoltesinin tahmin çalışmalarının İTB koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa, Aydın ve Söke ticaret borsaları, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

​​​​​​​Bu doğrultuda Ege'deki rekolte tahmini beklentilerini 8 Ekim 2025'te düzenledikleri toplantıda 160 bin ton olarak açıkladıklarını aktaran Kestelli, hasat dönemi ise bölgede yoğun yağışların etkili olduğunu vurguladı.

Kestelli, yağışların hasadı önemli ölçüde aksatması ve aşırı hava olaylarının yarattığı olumsuzlukları tespit etmek amacıyla kasım ayında Ege'de yeniden saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölge genelinde faaliyet gösteren üreticiler, çırçır işletmeleri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler ve saha incelemeleri neticesinde, hasat döneminde etkili olan yağışların verim ve kalite kaybına yol açtığı tespit edildi. Yağış öncesinde pamuk hasadının henüz yüzde 15'inin tamamlandığı, kalan yüzde 85'lik kısmın ise yağışlardan olumsuz etkilendiği anlaşıldı. Yoğun yağışlar toprak nem seviyesini artırdı, hasat için gerekli olan elverişli arazi koşullarını da bozdu. Yağışlardan hemen sonra toplanan pamukta kalite kaybı yaşanmış, yağmur suyundan etkilenen depolarda muhafaza sorunları nedeniyle verim kayıpları tespit edildi. Sonuç olarak yapılan tüm incelemeler neticesinde lokasyon bazında yaşanan yağış miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte, daha önce açıklanan 2025-2026 sezonu Ege pamuk rekoltesinin beklenenden yaklaşık yüzde 10-15 oranında daha eksik gerçekleşeceği tahmin edilmektedir."​​​​​​​

