Yüksekova’da yağışlar tarımda verimliliği artırdı

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, ziraat mühendisleriyle beraber ilçede farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyorlar.

İki sene aradan sonra yağışların en çok olduğu bu yıl, ilçenin ovasında büyük çapta hasat verimliliği arttı.

Özellikle bitkisel üretim faaliyetleri büyük oranda verimliliğe doğru giderken, çiftçiler büyükbaş ve küçükbaş hayvanların besini için sevindiler.

Hasat dönemiyle ot bağlarını yerinde inceleyen müdür Yiğit, iyi sonuçların olduğunu söyleyerek, tarımda iyileşmeye doğru gidildiğini belirtti.

Bu yılki yağışlar tarıma bereket kattığını belirten müdür Yiğit, “Her hafta olduğu gibi çalışmalarımızı durmadan sürdürüyoruz. Kurum mühendislerimizle incelemeler yaptık. Yaptığımız incelemeler sonucu ise yağışların tarıma verimlilik kattı. Bu hem bizi, hemde çiftçimizi sevindirdi” dedi.