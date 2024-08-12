Yumaklı: Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Sigortaları Birliği'ni kurmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kısa sürede Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde tarım sigortaları sisteminin kurulması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Tarım sigortaları konusunda nihai hedefimiz, Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Sigortaları Birliği'nin kurulmasıdır" dedi.

İki ülke arasındaki 2023 ticaret hacmi: 6,5 milyar dolar

Yumaklı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 6,5 milyar doları geçtiğini belirterek, "Bunu iki ülkenin de yeterli bulmadığını ve rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı arzuladığımızı ifade etmek isterim. Tarımsal ticaretimiz ise geçen yıl 300 milyon dolar olarak gerçekleşti, potansiyelimizin çok altındaki bu rakamı daha yukarılara taşıma arzusundayız" ifadelerini kullandı.

İmzalanan 4 anlaşmaya dair detaylar

4 anlaşmaya imza attıklarını bildiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz ile Kazakistan'ın Ulusal Tarım Bilimleri Eğitim Merkezi arasında imzalanmış olan Tarımsal Araştırma ve İşbirliği İyi Niyet Protokolü, Kazakistan Tarım Bakanlığı Ulusal Tarım Bilimleri Eğitim Merkezi ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında uluslararası bilimsel ve pratik işbirliğine ilişkin protokol, Kazakistan Tarım Bakanlığına bağlı Ulusal Tarım Bilimi Eğitim Merkezi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında işbirliğine dair protokol ve Bakanlığımız ile Kazakistan Tarım Bakanlığı Arasında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı."

Yeni iş birliklerinin önü açılıyor

Yakın zamanda Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde tarım sigortaları sisteminin kurulması için çalışma yaptıklarını bildiren Yumaklı, "Bunun ilk örnekleri Azerbaycan ve Özbekistan oldu. İnanıyorum ki bugün imzalanan niyet beyanıyla da benzer bir sistemin kurulması için beraberce hareket edeceğiz. Tarım sigortaları konusunda nihai hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Sigortaları Birliği'nin kurulmasıdır. İnşallah bu ve benzeri işbirlikleri bu birliğin kurulmasının önünü açmış olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Saparov: Tarım bütçemizi 3 katına çıkarttık

Kazakistan Tarım Bakanı Saparov, tarım sektörüne büyük önem verdiklerine ve bu sene tarıma ayrılan bütçenin geçen seneye göre 3 kat arttığına işaret etti ve ilgili bakanlıklar olarak, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini iki katına çıkarabileceklerini bildirdi: "Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız lazım. İlişkilerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum."