Yumurta üretimi düştü, süt üretimi arttı

11 Haziran 2020

TÜİK'in nisan ayı verilerine göre; toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 3 artışla 873 bin 641 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12,6 yükselerek 146 bin 414 tonu buldu. Aynı dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,1 azalarak 88 bin 1 ton olarak kayıtlara geçti. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40,2, inek peyniri üretimi yüzde 8,6, tereyağı üretimi yüzde 7, yağsız süt tozu yüzde 3, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 0,8 artarken, kaymak üretimi yüzde 5,8, ayran üretimi yüzde 55,8 azaldı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Nisanda 1,6 milyar tavuk yumurtası üretildi

Yumurta üretim miktarı ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azaldı. Bu dönemde 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi. Nisan ayında kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 106 milyon 438 bin adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre ise kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 arttı. Tavuk eti üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu dönemde tavuk eti üretiminin 187 bin 459 ton olduğu görüldü. Hindi eti üretimi aylık olarak yüzde 21,3, yıllık olarak da yüzde 12,2 düşüş gösterdi. Nisanda hindi eti üretimi 4 bin 5 ton oldu.