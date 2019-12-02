Zeytincilere ‘yüzde 50 stopaj indiriminden faydalanın’ çağrısı

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa zeytininin ince kabuklu, küçük çekirdekli, bol etli ve ekolojisinden kaynaklı nefasetinin yüksek olduğunu belirten Başkan Matlı “Bu yıl Türkiye genelinde 414 bin ton sofralık zeytin üretilmesi, 1 milyon 110 bin ton yağlığa ayrılacak zeytinden de 224 bin 595 ton zeytinyağı elde edilmesi beklenmektedir. Bursa; 11 milyon 389 bin adet meyve veren zeytin ağacı varlığı ile sofralık zeytin üretiminde Türkiye`de ikinci sırada yer alıyor. 2019-2020 üretim sezonu zeytin-zeytinyağı rekolte tahminlerine göre; Bursa’da da 85 bin ton zeytin hasat edilmesi ve yağlığa ayrılacak 16 bin 790 ton zeytinden de yaklaşık 3 bin 500 ton zeytinyağı üretilmesi beklenmektedir” dedi.

Bu yıl ilk defa devlet destekleri kapsamında sofralık dane zeytine kilogram başına 15 kuruş prim desteği verilmesini çok yerinde bulduklarını belirten Başkan Matlı “Bu yıl uygulanan sofralık dane zeytin desteği konusunda hükümetimize teşekkür ediyoruz. Çünkü dane zeytine verilecek olan bu destek doğrudan üreticilerimize yapılmış olacak ve daha kaliteli, sağlıklı üretim yapılması için bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Sektör temsilcilerince, bölgeler arası zeytin ve zeytinyağı ticareti ve sevkinde yeni düzenlemelere ve kontrollere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Matlı, ayrıca zeytin ticaretiyle uğraşan tüm gerçek veya tüzel kişiler, müstahsilden yaptıkları zeytin alımlarında, ürünlerini Ticaret Borsalarına tescil ettirdikleri takdirde yüzde 50 stopaj vergisi indirimden yaralanabileceğini hatırlattı. Matlı, zeytin ticareti ile uğraşan tüm tacirleri, yüzde 4 olan stopaj vergisini yüzde 2 indirimli olarak ödeme imkânından yararlanması için Borsa tescili yaptırmaya davet etti. Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak önümüzdeki süreçte zeytin için de lisanslı depolardaki alım satım sürecindeki uygulamayı daha fazla kullanılabilir hale getirerek, Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ’de (TÜRİB) ticareti artıracak faaliyetleri desteklemeye başlayacağız” açıklamasını yaptı.