Zeytinin başkentine 18 milyonluk yatırım

20 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye ve dünya pazarında hak ettiği yeri alma yolunda önemli mesafe kat eden Marmarabirlik depolama kapasitesini 100 bin tona çıkarmayı hedefliyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Gemlik kooperatifine yapılan inşaatta incelemelerde bulundu. Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı ve Gemlik Kooperatif Başkanı İbrahim Demir ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı incelemelerde, Başkan Asa teknik ekip ve yüklenici firmadan detaylı bilgiler aldı.

Yapılan tesisin hem Marmarabirlik, hem de Gemlik Kooperatifi için önemine vurgu yapan Başkan Hidamet Asa,”Marmarabirlik’i yeniden imar ediyoruz. Zeytinin başkenti Gemlik kooperatifine yarım asır sonra hizmet etmek ve yatırım yapmak bize nasip oldu. 2008 Yıllarında Marmarabirlik'in depolama kapasitesi 55 bin tonlardan bugün 80 bin tonlara ulaştı. Depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Marmarabirlik'in kurucu kooperatifi ve zeytinin başkenti olan Gemlik Kooperatifine yakışır bir tesis yapılıyor. Bu tesis ile birlikte Birliğin depolama kapasitesi artarken, üreticilerimizden daha fazla ürün alımı yapabilmek için fiziki şartlar da iyileştirilmiş olacaktır” dedi. Asa, önümüzdeki kampanya döneminde hizmet vermeye başlayacak tesisin 7 bin 120 metrekare kapalı alan ve 4 bin 500 ton depolama kapasitesine sahip olduğunu, toplamda 18 milyon TL’ye mal olacağını söyledi.