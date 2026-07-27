Zeytinyağı ihracatçılarından finansman çağrısı: Reeskont limitleri hasat döneminde artırılsın

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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve güncel destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla "Finansmana Erişim Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Eximbank ve Türk Ticaret Bankası temsilcileri, ihracatçılara sunulan kredi, sigorta ve finansman imkanlarını aktarırken sektör temsilcileri de finansmana ilişkin taleplerini dile getirdi.

EZZİB'den dönemsel finansman talebi

Toplantının açılışında konuşan EZZİB Başkanı M. Emre Uygun, zeytin ve zeytinyağı sektörünün yüzde 100 yerli girdilerle üretim yaptığını belirterek, finansman ihtiyacının özellikle eylül-ocak dönemindeki ham madde alımlarında yoğunlaştığını söyledi.

Uygun, reeskont kredi limitlerinin hasat ve ham madde alım dönemlerinde artırılması, kredi tahsis süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, finansman mekanizmalarının sektörün üretim takvimine uygun şekilde kurgulanmasının rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Döviz dönüşüm desteğinde yüzde 7 talebi

Toplantıda ihracat bedellerinin Türk lirasına dönüştürülmesini teşvik eden döviz dönüşüm desteği de gündeme geldi.

Uygun, yüzde 100 yerli girdiyle üretim yapan sektörler için mevcut destek oranının yetersiz kaldığını belirterek desteğin yüzde 7'ye çıkarılmasını önerdi. Ayrıca ihracat gelirinin daha büyük bölümünü Türk lirasına çeviren firmaların kademeli olarak daha yüksek oranda desteklenmesini öngören bir modelin hayata geçirilmesini istedi.

TCMB Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Mert Angılı ise sektör bazlı farklı destek oranlarının uygulanmasının kamu politikası açısından güçlükler barındırdığını, buna karşın katma değer ve verimliliği esas alan daha dengeli bir destek modeli üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Reeskont kredilerinde güncel uygulamalar paylaşıldı

Toplantıda TCMB'nin günlük reeskont kredi limitinin 5 milyar TL'ye, firma başına günlük kullanım limitinin ise 60 milyon TL'ye çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. KOBİ dışındaki firmalar için toplam üst limitin en az 2,5 milyar TL olduğu belirtildi.

Reeskont kredilerinde uygulanan yüzde 19,32 faiz oranının mevcut piyasa koşullarında ihracatçılar açısından avantaj sağladığı ifade edilirken, Türk lirası reeskont kredisi kullanan firmalara yönelik döviz alım kısıtlamasında da belirli ölçüde esneklik sağlandığı aktarıldı.

Eximbank'tan yeni teminat ve yeşil finansman imkanları

Türk Eximbank temsilcileri, ihracatçıların yurt dışındaki iştirakleri, depoları ve transit ticaret işlemlerinin belirli şartlarla alacak sigortası kapsamına alınabildiğini açıkladı. Eximbank alacak sigortası poliçelerinin kredi teminatı olarak kullanılmasına yönelik yeni model üzerinde de çalışıldığı bildirildi.

Toplantıda ayrıca Dünya Bankası kaynaklı Yeşil İhracat Kredisi hakkında bilgi verildi. Gıda ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerini de kapsayan finansmanın, Euribor + yüzde 3,50 faiz oranı ve 8,5 yıla varan vade ile sunulduğu belirtildi. Kredinin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve su tasarrufu yatırımlarının yanı sıra Kasım 2023 sonrasında gerçekleştirilen uygun yatırımlar için geriye dönük olarak da kullanılabildiği ifade edildi.