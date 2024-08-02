Zeytinyağı sınıfında İlk AB tescil başvurusu yapıldı

Zeytinyağı sınıfında ilk tescilin Ayvalık'a verildiğine dikkati çeken Ali Uçar, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak göreve geldiğimizde önceliklerimiz arasında yer alan Ayvalık zeytinyağının AB tesciliyle ilgili ciddi çalışma içine girdik. Coğrafi işaretin zorunlu olan tescil revizyonu üzerinde TÜRKPATENT ile yaklaşık 1,5 yıl çalıştık. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda tescilimizin revizyonunu tamamladık. Ayvalık zeytinyağı ürünümüzün Avrupa Komisyonu nezdinde de korunmasının sağlanması için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda başvurumuz, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne yapılmış olup, ön incelemesi olumlu şekilde tamamlanarak kayıtlarda yerini almıştır."