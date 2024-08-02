Zeytinyağı sınıfında İlk AB tescil başvurusu yapıldı
Coğrafi işaret tescilli ürün Ayvalık zeytinyağının Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulunuldu. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği coğrafi işaret danışmanları tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından hazırlanan raporun, başvuru dosyasına eklendiğini açıkladı.
Zeytinyağı sınıfında ilk tescilin Ayvalık'a verildiğine dikkati çeken Ali Uçar, şunları kaydetti:
"Yönetim olarak göreve geldiğimizde önceliklerimiz arasında yer alan Ayvalık zeytinyağının AB tesciliyle ilgili ciddi çalışma içine girdik. Coğrafi işaretin zorunlu olan tescil revizyonu üzerinde TÜRKPATENT ile yaklaşık 1,5 yıl çalıştık. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda tescilimizin revizyonunu tamamladık. Ayvalık zeytinyağı ürünümüzün Avrupa Komisyonu nezdinde de korunmasının sağlanması için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda başvurumuz, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne yapılmış olup, ön incelemesi olumlu şekilde tamamlanarak kayıtlarda yerini almıştır."