“Zeytinyağına bariyer koymak doğru değil”

29 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYDER) Genel Kurulun ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Zeyder Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Yıldırım, son hasat dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım, “Marmarabirlik’in ne kadar önemli bir kurum olduğu görülmüş oldu. Hasat dönemi içinde Marmarabirlik ortaklarının dışında kalan üreticilerimize, çıkan asılsız haberler büyük zarar verdi. Zeytinle ilgili açıklama yapacakların zeytin üreticilerimizin emeklerini dikkate alarak açıklama yapmaları gerekir. Bu zor yılda, Marmarabirlik’in ürün bedellerinin yüzde 80’nini ödemesi ortaklar ve üreticiler açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Zeytinyağının geri dönüşümünde kilogram başı 10 kuruş kesilmesi yönünde alınan kararı eleştiren Zeyder Başkanı Yıldırım, “Ülkemizde zeytinciliğin gelişmesi konusunda herkesin katkı sağlaması gerekirken, zeytinyağı tüketimine bariyer koymak doğru değil. Arzumuz sütte olduğu gibi zeytinyağını geri dönüşümün dışında değerlendirilmesi, öyle bir ilave bir yük verilmemesi. Bu üreticilerimizin aleyhine” değerlendirmesini yaptı. Bedrettin Yıldırım, Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında yer alan 21 ürünün içine sofralık zeytinin de eklenmesi gerektiğini, bunun zeytin üreticisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.