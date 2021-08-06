Zeytinyağında ihracat tamamen serbest bırakıldı

Zeytinyağında düşük rekolte, pandeminin yarattığı belirsizlik ve diğer küresel nedenlerle geçtiğimiz Mart ayında alınan kısıtlama kararına, "zeytin çiftçisi zarar görür, zeytinyağı ihracatında pazar kaybolur" gerekçeleriyle bir çok sektör temsilcisi tepki göstermişti.



Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat "O dönemde feveran eden diğer sektör temsilcilerinin aksine, rekolte eksikliği dikkatte alındığında fiyatlarda bir düşüş beklenmediğini ve çiftçi açısından bir zararı olmayacağını anlatıp paniği önledik ve çiftçinin elinden ucuza ürününü kapmaya çalışanların oyununu bozduk. Yasağın tamamen kaldırılmasına rağmen hiç sesi çıkmayan bu sektör temsilcilerinin suskun tavrını ise manidar buluyoruz" diye konuştu.



Bu örnekte olduğu gibi hem zeytinyağında hemde diğer tarım ürünlerinde zaman zaman spekülatörlerin devreye girdiğini söyleyen Alhat, çiftçileri koruyormuş gibi söylemlerle aslında korkutarak ürünlerini ucuza sattırmaya çalışanlara karşı çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Aynı spekülatörlerin bazen "Dahili İşleme Rejimi (DİR) açılıyor" diyerek bazen "Afrin'den yağ gelecek" diyerek ve en son örnekte olduğu gibi "İhracat yasaklanacak" diyerek çiftçiyi korkutup panikleterek ürününü elinden ucuza çıkarmasına neden olduğunu belirten Alhat sözlerine şöyle devam etti:



"Devlet, ihtiyaç olduğunda yasak koyabilir ya da dışarıdan ürün getirebilir. Bu tedbirleri devlet çiftçiye kötülük olsun diye değil hem üreticinin hem tüketicinin hemde katma değerli ihracatların sürdürülebilirliği için yapar. Fakat bu süreci ne yazık ki Ticaret Bakanlığı iyi yönetemedi. Kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmedi. Kısıtlamanın çerçevesini net belirlemeden ve Resmi Gazete’de yayımlamadan bir ihracatçı birliğine uygulatmaya kalktığı için pek çok ticari mağduriyet ve bazı haksız kazançlara uygun ortam oluştu. Umarız ilgili kurumlar bu süreçte yaşananlardan gerekli dersleri almıştır. Çiftçilerimiz de bu süreçten umarız ki dersler çıkarmıştır. Artık bundan sonra kendi kişisel çıkarları için çiftçileri öne sürmeye kalkacaklara karşı uyanık olacaklardır"