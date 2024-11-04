Zeytinyağının yüzde 2’si Manavgat’ta üretiliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Zeytin ve zeytinyağı potansiyelini ortaya çıkarmak için bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu, MATSO ve Manavgat Ziraat Odası’nın katkılarıyla 1-3 Kasım tarihleri arasında ilk kez “Zeytin ve Zeytinyağı Festivali” düzenledi.

Festivalin açılışına Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Antalya Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK Temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival ile Manavgat’ın zeytinyağında markalaşma başta olmak üzere katma değeri artırılması ve tarım üretiminde önemli bir ürün olan zeytinde de bilinmesini sağlamak. İlçede Ziraat Odası, yaklaşık 100 milyon lirayla zeytin sıkma tesisi faaliyete geçirdi.

Beylik Zeytin’ine coğrafi işaret alınacak

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, ilk kez düzenledikleri festivali geleneksel hale getirip her sene daha da güçlendirerek, uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi. Festival vesilesiyle ilçenin ciddi bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi olduğunu ve bölgemizin bu konudaki gücünü kamuoyuna duyurmak amacıyla çıktıları yolda çok önemli bir adım attıklarını ifade eden Kara, “Sektör paydaşları ve zeytin üreticilerimiz ilk kez bölgede zeytinin konuşulmasından çok memnun oldular.

İlçemizde, bugün zeytin üretim alanı 50 bin dönüme yayılmış durumda. Tahmini 2 milyon zeytin ağacından yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 10 bin ton zeytinyağı üretiliyor. Yine 11 zeytin türüne ev sahipliği yapan ilçemizde; ‘Beylik Zeytin’imiz için ilgili kurumlarla bir araya gelerek coğrafi işaret alınmasına öncülük edeceğiz” dedi.

“Zeytinde kendi markamızı yaratacağız”

İlçelerinde giderek büyüyen zeytin tarımını destekleyerek, zeytinyağı üretiminde daha ileri endüstriye geçilmesi için gerekli markalaşma ve mekanizasyon çalışmalarına öncülük edeceklerini belirten Kara, “Zeytinyağının katma değerini yükseltecek, üreticinin refahının da artmasına katkı sağlayacak pazarlama ve kooperatifle ilgili çalışmaları destekleyeceğiz.

Manavgat kendi markalarını yaratacak ve ben belediye başkanı olarak zeytin tarımının ve zeytinyağı sektörünün sürdürülebilirlğine sahip çıkacağım” diye konuştu. Festivalin ilk gününde Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde, zeytin ve zeytinyağı çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, konusunda uzman akademisyenler tarafından “Zeytin ve Zeytinyağında Kalite”, “Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaret, Markalaşma ve Pazarlama” ile “Zeytinyağının Gastronomideki Yeri ve Önemi” başlıkları altında üç farklı oturum yapıldı.

Antik taş yatağında zeytin sıkımı yapıldı

Festivalde Saraçlı Mahallesi’nde “Zeytin Tadımı” etkinliği düzenlendi. Burada, Manavgat’ın genetiği bozulmamış zeytinlerinden geleneksel taş sıkma yöntemiyle, antik çağdan kalma taş yataklarda, Saraçlı Mahallesi’nin zeytin üreticisi kadınlar tarafından soğuk sıkım zeytinyağı etkinliği yapıldı. Festival ikinci gününde, gazeteci Meliha Okur’un moderatörlüğünde bir oturum gerçeklştirildi. Oturumda konuşan Antalya Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, tarımda örgütlenmenin önemine dikkat çekerken, suyu fazla tüketen ürünlerden kaçınmak gerektiğini ve zeytin üretiminde mekanizasyona dikkat çekti.

Pazarlama iletişimi uzmanı Yasemin Arslan ise öncelikle Manavgat zeytinin bölgesel olarak markalanmasının gerektiğini, bölgenin kendi markalarını oluşturmak ve pazarlanma konusunda profesyonel bir yapıya ilgili kurumlarla bir an önce geçmesi gerektiğini belirtti. Festival boyunca, Manavgat yöresine ait zeytin ve zeytinyağlarının sergilendiği festival çarşısında yerel üreticilerin sunduğu zeytin çeşitleri ve zeytinyağları ziyaretçiyle buluşturuldu.