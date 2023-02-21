Ziraat odalarından çağrı: Bölgedeki çiftçi borç erteleme ve kredi istiyor

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, “Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması yönünde talebimiz olacak” dedi. Hatay Ziraat Odası Başkanı Selahattin Yalman ise, “Çiftçi borçları için çalışma yapılmasına ihtiyaç var” diye konuştu.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Özellikle traktör konusunda destek bekliyoruz” değerlendirmesinde bulunurken, Malatya Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç da tarımsal üretimde su sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekti.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise bölgede nisan-mayısta mevsimlik işçi sorunu yaşanabileceğini belirtirken, Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar ise, “2023 mazot ve gübre desteğinin bu yıl verilmesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.