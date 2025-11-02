Zirai don Geyve ayvasını vurdu: Rekolte sıfıra indi, fiyatlar 5 kat arttı

Türkiye’nin dünyaya ihraç edilen önemli tarım ürünlerinden biri olan coğrafi işaretli Geyve ayvası, bu yıl zirai don sebebiyle büyük darbe aldı.

Sakarya’nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde bahçeleriyle ünlü olan çiftçiler, hasat döneminde adeta hayal kırıklığı yaşadı. Her yıl sapından yaprağına kadar değerlendirilen, parlak altın sarısı rengiyle "dalların altını" olarak anılan ayva, bu sezon çiftçinin yüzünü güldürmedi.

Geçtiğimiz aylarda etkili olan zirai don, meyve oluşumunu olumsuz etkileyince verim bazı bahçelerde sıfıra kadar düştü.

Geyve ve Pamukova’daki birçok üretici, ağaçların çiçek döneminde yaşanan soğuk hava sebebiyle meyve tutumunun olmadığını belirtti. Zirai don sonrasında yetkililerin çalışma başlattığını aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, çiftçiye dönüm başına 5 bin lira yatırılmaya başlandığını söyledi. Çiftçi Umut Cepheci ise komşularının 10 dönümlük arazisinden yaklaşık 2 kasa ayva topladığını belirtti.

"Eve misafir geldiğinde ikram edecek bir tane ayvamız yok"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, üreticinin yaşadığı kaybı şöyle özetledi:

“Bu yıl ayva, üzüm, şeftali dahil bölge genelinde neredeyse hiç meyve yok. Geçen yıl 40–45 ton olan rekolte bu sene yok seviyesinde. Eve misafir geldiğinde ikram edecek bir tane ayvamız yok. Türkiye’nin ayvasının yüzde 60’ı Sakarya’dan çıkar ama şu an ihracat da durdu.”

Ulukaya, devlet desteklerine ilişkin olarak da şu bilgiyi verdi:

“Zirai don sonrası yapılan hasar tespitinin ardından üreticiye dönüm başına 5 bin lira ödeme yapılmaya başlandı. Bu destek bir nebze moral oldu ama kayıp çok büyük.”

"50-60 ton verim beklerken 2-3 kasa verim çıktı"

Bölgedeki üreticilerden Umut Cepheci, bahçelerdeki durumun ciddiyetini şu sözlerle anlattı:

“10 dönümlük araziden normalde 50–60 ton beklenirdi, bu yıl 2–3 kasa zor toplandı. Ayvalar hem küçük hem seyrek. Zirai donun etkisi tarla gezmeden anlaşılacak kadar net.”