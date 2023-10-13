TARSİM ve Özbekistan heyetinden SEDDK’ya ziyaret

Ziyarette, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Keskin, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kâmil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet ile birlikte, Özbekistan Tarım Bakan Yardımcısı Anvar Karimov, Tarım Bakanlığı Tarım ve Gıda Endüstrisinin Desteklenmesi ve Mali İlişkilerin Geliştirilmesi Dairesi Başkanı Ilhom Juraev ve beraberindeki Özbekistan Heyeti hazır bulundu.

Özbekistan Heyeti’ne, ülkemizde uygulanan Sigortacılık Mevzuatı ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Eroğlu konuşmasında, Devlet desteğinin, Tarım Sigortaları Sistemi için önemine değindi. Özbekistan’da Tarım Sigortaları Sistemi’nin kurulacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eroğlu, Tarım Sigortaları Sistemi’nin kurulmasında izlenmesi gereken yollar ve karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Bakan Yardımcısı Karimov ise Özbekistan’ın tarım politikaları ve genel sigorta sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, Başkan Eroğlu’na bu süreçte verdikleri desteklerden ötürü bir hediye takdim etti.