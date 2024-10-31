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Tarsus OSB, bölge sanayisinin lokomotifi olma hedefinde

Tarsus OSB’de ön tahsisi yapılan alan günümüz itibarıyla yüzde 99 seviyesine ulaştı. Burada başlayan yüksek katma değerli yatırımlarla OSB’miz bölgenin sanayideki lokomotifi haline gelecek. Bugün itibarıyla OSB’mizde 53 parsel tahsis edilmiş durumda.

Dünya Gazetesi
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Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi KOÇAK

 Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı onayı ile 2017 yılında gıda ihtisas organize sana­yi bölgesi olarak tüzel kişilik ka­zanan ancak gelen yoğun talep üzerine 2019 yılında sektörünü karma olarak değiştiren Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (Tarsus OSB), sanayinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve ge­liştirilmesi amacına hizmet eder bir biçimde çalışmalarına duyu­lan güven ve istikrar çerçevesin­de aralıksız devam ediyor.

Bölgemiz acele kamulaştır­ma kararı ile ivedi olarak kamu­laştırma işlemlerine başladı. Ön tahsis sözleşmesi ile sanayi par­sellerini yatırımcılarla buluştu­ruyoruz. Bölgemizde ön tahsisi yapılan alan günümüz itibarıyla yüzde 99 seviyelerine ulaştı. Bu­rada başlayan yüksek katma de­ğerli yatırımlarla OSB’miz bölge­nin sanayideki lokomotifi haline gelecek.

Tarsus OSB’de 53 parsel tahsis edilmiş, 15 parsele yapı inşa ruh­satı, 5 parsele yapı kullanma izni verilmiş ve 1 katılımcıya da işye­ri açma ve çalışma ruhsatı veril­miştir.

OSB’de tahsis ve yapılaşma sü­reci süratle devam ederken ba­caların tütmeye başladığı görül­mektedir.

Katma değerli yatırımlar ile bölgemiz hızla gelişiyor

Cam sanayi, otomotiv, maki­ne, savunma sanayii gibi yük­sek katma değerli alanlar başta olmak üzere gerek yurt dışın­dan gerek yurt içinden gelen yatırımcılar ve yatırımlar sa­yesinde bölgenin hızlı bir şe­kilde gelişmesine öncülük edi­yoruz.

Tarsus OSB, gerek bölge gerek ülke ve gerekse yabancı firmalardan oluşan yatırımla­rın göz bebeği haline geldi. Böl­ge bulunduğu konum itibariyle Çukurova Uluslararası Havali­manı, otoyol bağlantısı, Yenice Lojistik Merkezi, Mersin Ser­best Bölgesi ve Mersin Ulusla­rarası Limanı'na ulaşma nok­tasında stratejik bir konumda yer almakla birlikte stratejik konumda olması nedeniyle ya­tırımcıların çekim merkezi ha­line geldi.

15 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor

Tarsus OSB’de atıksu, yağ­mur suyu ve parsel bağlantıları, elektrik dağıtım merkezleri, su deposu, Berdan Barajı’ndan yak­laşık 10 kilometre mesafeden yapılan su hattı ve aydınlatma işleri başta olmak üzere altya­pı hizmetleri tamamlanıp, yatı­rımcıların hizmetine sunuldu.

Güçlü ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısına sahip olan bölgemiz yaklaşık 320 Ha yüzöl­çümlü büyüklüğüne sahip Ge­nişleme alanı çalışmalarında da sona geldik. Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayları ile geniş­leme alanı talebi uygun görülen Tarsus OSB, genişleme alanı­nın yatırımcılar ile buluşması­na sayılı günleri kaldı. Bu hamle ile ihracat, yatırım, üretim ve is­tihdam odaklı kalkınma yolcu­luğumuza istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi vurgulamak isterim.

Sanayide rekabet gücü­nü ve üretimde verimliliği arttır­mak amacıyla Yeşil OSB olma­yı da hedefleyen Tarsus OSB’de tüm imkanlarla sanayicilerin ve üreticilerin yanında olarak Tür­kiye’nin kalkınması noktasında çalışmalarımız aralıksız sürdü­rülecek. Tarsus OSB, Bölgenin lokomotifi haline gelmeye bir adım atarak yatırımları daha da arttıracak, yatırımcıların gözde­si olmaya devam edecek, Ülke­mize katma değer sağlayacak ve yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamış olacak.