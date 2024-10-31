Tarsus OSB, bölge sanayisinin lokomotifi olma hedefinde
Tarsus OSB’de ön tahsisi yapılan alan günümüz itibarıyla yüzde 99 seviyesine ulaştı. Burada başlayan yüksek katma değerli yatırımlarla OSB’miz bölgenin sanayideki lokomotifi haline gelecek. Bugün itibarıyla OSB’mizde 53 parsel tahsis edilmiş durumda.
Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi KOÇAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile 2017 yılında gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olarak tüzel kişilik kazanan ancak gelen yoğun talep üzerine 2019 yılında sektörünü karma olarak değiştiren Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (Tarsus OSB), sanayinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacına hizmet eder bir biçimde çalışmalarına duyulan güven ve istikrar çerçevesinde aralıksız devam ediyor.
Bölgemiz acele kamulaştırma kararı ile ivedi olarak kamulaştırma işlemlerine başladı. Ön tahsis sözleşmesi ile sanayi parsellerini yatırımcılarla buluşturuyoruz. Bölgemizde ön tahsisi yapılan alan günümüz itibarıyla yüzde 99 seviyelerine ulaştı. Burada başlayan yüksek katma değerli yatırımlarla OSB’miz bölgenin sanayideki lokomotifi haline gelecek.
Tarsus OSB’de 53 parsel tahsis edilmiş, 15 parsele yapı inşa ruhsatı, 5 parsele yapı kullanma izni verilmiş ve 1 katılımcıya da işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.
OSB’de tahsis ve yapılaşma süreci süratle devam ederken bacaların tütmeye başladığı görülmektedir.
Katma değerli yatırımlar ile bölgemiz hızla gelişiyor
Cam sanayi, otomotiv, makine, savunma sanayii gibi yüksek katma değerli alanlar başta olmak üzere gerek yurt dışından gerek yurt içinden gelen yatırımcılar ve yatırımlar sayesinde bölgenin hızlı bir şekilde gelişmesine öncülük ediyoruz.
Tarsus OSB, gerek bölge gerek ülke ve gerekse yabancı firmalardan oluşan yatırımların göz bebeği haline geldi. Bölge bulunduğu konum itibariyle Çukurova Uluslararası Havalimanı, otoyol bağlantısı, Yenice Lojistik Merkezi, Mersin Serbest Bölgesi ve Mersin Uluslararası Limanı'na ulaşma noktasında stratejik bir konumda yer almakla birlikte stratejik konumda olması nedeniyle yatırımcıların çekim merkezi haline geldi.
15 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor
Tarsus OSB’de atıksu, yağmur suyu ve parsel bağlantıları, elektrik dağıtım merkezleri, su deposu, Berdan Barajı’ndan yaklaşık 10 kilometre mesafeden yapılan su hattı ve aydınlatma işleri başta olmak üzere altyapı hizmetleri tamamlanıp, yatırımcıların hizmetine sunuldu.
Güçlü ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısına sahip olan bölgemiz yaklaşık 320 Ha yüzölçümlü büyüklüğüne sahip Genişleme alanı çalışmalarında da sona geldik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayları ile genişleme alanı talebi uygun görülen Tarsus OSB, genişleme alanının yatırımcılar ile buluşmasına sayılı günleri kaldı. Bu hamle ile ihracat, yatırım, üretim ve istihdam odaklı kalkınma yolculuğumuza istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi vurgulamak isterim.
Sanayide rekabet gücünü ve üretimde verimliliği arttırmak amacıyla Yeşil OSB olmayı da hedefleyen Tarsus OSB’de tüm imkanlarla sanayicilerin ve üreticilerin yanında olarak Türkiye’nin kalkınması noktasında çalışmalarımız aralıksız sürdürülecek. Tarsus OSB, Bölgenin lokomotifi haline gelmeye bir adım atarak yatırımları daha da arttıracak, yatırımcıların gözdesi olmaya devam edecek, Ülkemize katma değer sağlayacak ve yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamış olacak.