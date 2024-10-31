Tarsus OSB, bölge sanayisinin lokomotifi olma hedefinde

Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi KOÇAK

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı onayı ile 2017 yılında gıda ihtisas organize sana­yi bölgesi olarak tüzel kişilik ka­zanan ancak gelen yoğun talep üzerine 2019 yılında sektörünü karma olarak değiştiren Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (Tarsus OSB), sanayinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve ge­liştirilmesi amacına hizmet eder bir biçimde çalışmalarına duyu­lan güven ve istikrar çerçevesin­de aralıksız devam ediyor.

Bölgemiz acele kamulaştır­ma kararı ile ivedi olarak kamu­laştırma işlemlerine başladı. Ön tahsis sözleşmesi ile sanayi par­sellerini yatırımcılarla buluştu­ruyoruz. Bölgemizde ön tahsisi yapılan alan günümüz itibarıyla yüzde 99 seviyelerine ulaştı. Bu­rada başlayan yüksek katma de­ğerli yatırımlarla OSB’miz bölge­nin sanayideki lokomotifi haline gelecek.

Tarsus OSB’de 53 parsel tahsis edilmiş, 15 parsele yapı inşa ruh­satı, 5 parsele yapı kullanma izni verilmiş ve 1 katılımcıya da işye­ri açma ve çalışma ruhsatı veril­miştir.

OSB’de tahsis ve yapılaşma sü­reci süratle devam ederken ba­caların tütmeye başladığı görül­mektedir.

Katma değerli yatırımlar ile bölgemiz hızla gelişiyor

Cam sanayi, otomotiv, maki­ne, savunma sanayii gibi yük­sek katma değerli alanlar başta olmak üzere gerek yurt dışın­dan gerek yurt içinden gelen yatırımcılar ve yatırımlar sa­yesinde bölgenin hızlı bir şe­kilde gelişmesine öncülük edi­yoruz.

Tarsus OSB, gerek bölge gerek ülke ve gerekse yabancı firmalardan oluşan yatırımla­rın göz bebeği haline geldi. Böl­ge bulunduğu konum itibariyle Çukurova Uluslararası Havali­manı, otoyol bağlantısı, Yenice Lojistik Merkezi, Mersin Ser­best Bölgesi ve Mersin Ulusla­rarası Limanı'na ulaşma nok­tasında stratejik bir konumda yer almakla birlikte stratejik konumda olması nedeniyle ya­tırımcıların çekim merkezi ha­line geldi.

15 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor

Tarsus OSB’de atıksu, yağ­mur suyu ve parsel bağlantıları, elektrik dağıtım merkezleri, su deposu, Berdan Barajı’ndan yak­laşık 10 kilometre mesafeden yapılan su hattı ve aydınlatma işleri başta olmak üzere altya­pı hizmetleri tamamlanıp, yatı­rımcıların hizmetine sunuldu.

Güçlü ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısına sahip olan bölgemiz yaklaşık 320 Ha yüzöl­çümlü büyüklüğüne sahip Ge­nişleme alanı çalışmalarında da sona geldik. Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayları ile geniş­leme alanı talebi uygun görülen Tarsus OSB, genişleme alanı­nın yatırımcılar ile buluşması­na sayılı günleri kaldı. Bu hamle ile ihracat, yatırım, üretim ve is­tihdam odaklı kalkınma yolcu­luğumuza istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi vurgulamak isterim.

Sanayide rekabet gücü­nü ve üretimde verimliliği arttır­mak amacıyla Yeşil OSB olma­yı da hedefleyen Tarsus OSB’de tüm imkanlarla sanayicilerin ve üreticilerin yanında olarak Tür­kiye’nin kalkınması noktasında çalışmalarımız aralıksız sürdü­rülecek. Tarsus OSB, Bölgenin lokomotifi haline gelmeye bir adım atarak yatırımları daha da arttıracak, yatırımcıların gözde­si olmaya devam edecek, Ülke­mize katma değer sağlayacak ve yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamış olacak.