Taş pazarı dünyada durgun Türkiye’de hareketli
Enflasyonist dönemde tüketicilerin taş tercihleri küçülse de satış adetlerinin arttığını belirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, faiz indirimleri ile birlikte Türkiye pazarının sadece mücevherde değil bütün sektörlerde hareketleneceğini söyledi.
Recep ERÇİN
Çin ve ABD gibi iki büyük pazarın küçülmesi yüzünden pırlanta sektörünün dünyada durgun bir dönemden geçtiğini kaydeden Güzeliş, altın fiyatları hareketli olsa da taş fiyatlarının durağan seyrettiğini vurguladı.
Hindistan, Rus ambargosunu aştı
İstanbul Mücevher Fuarında sohbet ettiğimiz Güzeliş, marka olarak Hindistan pazarına açıldıklarını hatırlatınca neden bu ülkeyi tercih ettiklerini sorduk.
Güzeliş, “Hindistan 1.5 milyar nüfusa sahip. Bir milyar Hintli de ülke dışında başka ülkelerde yaşıyor. Orada tanınan bir marka olmak dünyada da tanınmak demek. Büyüyen bir pazar. Orası bir altın ülkesi ve Türkiye’nin 20 yıl önceki hali gibi. Birkaç firma perakendede var. Henüz köşe başları tutulmamış. Daha çok taş kesip ihraç ediyorlar” bilgilerini paylaştı.
Dünyanın önemli elmas üreticilerinden Rusya’ya yönelik ambargoların taş fiyatlarına etkisini sorduğumuzda, Hindistan’ın petrolde olduğu gibi gerek altın ödemesi gerekse yerel paralarla ticaret sayesinde Rusya’dan taş tedarik etmeyi sürdürdüğünü anlatan Güzeliş, tedarik aksamadığı için ambargoların bir etkisinin olmadığını not etti.
Mısır’a tekstilde gidenlerin olduğunu fakat mücevheratta yurt dışında imalat yapmanın zor olduğunu kendi deneyiminden örnekle anlatan Güzeliş, “Ben yurt dışında Bangok’ta yapmış biri olarak, tekstili bilmem ama mücevher çok zor. insanlarla uğraşmak zor, o toplumu bilmiyorsunuz çünkü. 6-7 yıl açık tutup bıraktık. Ama o bilgi birikimini İstanbul’a taşıdık’ dedi.
Marka olarak 400 mağazaya ulaştıklarını ve 28 ülkede faaliyetleri bulunduğunu dile getiren Güzeliş, Panama ve Kanada’da mağaza açacakları bilgisini verdi.
"İşçilik pahalı kâr marjımız düşük"
Yapay pırlanta pazarı hakkındaki sorularımızı yanıtlayan Güzeliş, “Hikayesine baktığımızda toptan fiyatı bin dolarken perakende fiyatı 2 bin dolardı. Şimdi toptan fiyatı 100 dolara düştü. Birkaç sene içinde 20 dolara düşeceği konuşuluyor. Adı üstünde yapay. Pırlanta madenden çıkıyor, doğal. Diğeri aynı görüntüde ama gerçek değil ki” diye konuştu. Fuarın hareketli geçtiğini dile getiren Güzeliş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Latin Amerika zaten yıllardır çok gelir. Türkiye kendini kanıtladı; hem tasarım hem fiyatta. Hong Kong ucuz değil Türkiye uygun fiyata satıyor. İşçilikte Çin ile mukayese edemeyiz pahalıyız ama kâr marjınız düşük. Daha uygun fiyata daha çok model alabiliyorlar. Yalnız fuarda Ruslar ve Ukraynalılar eksik.”