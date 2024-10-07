Taş pazarı dünyada durgun Türkiye’de hareketli

Recep ERÇİN

Çin ve ABD gibi iki büyük pa­zarın küçülmesi yüzünden pır­lanta sektörünün dünyada dur­gun bir dönemden geçtiğini kay­deden Güzeliş, altın fiyatları hareketli olsa da taş fiyatlarının durağan seyrettiğini vurguladı.

Hindistan, Rus ambargosunu aştı

İstanbul Mücevher Fuarında sohbet ettiğimiz Güzeliş, marka olarak Hindistan pazarına açıl­dıklarını hatırlatınca neden bu ülkeyi tercih ettiklerini sorduk.

Güzeliş, “Hindistan 1.5 milyar nüfusa sahip. Bir milyar Hintli de ülke dışında başka ülkelerde ya­şıyor. Orada tanınan bir marka ol­mak dünyada da tanınmak demek. Büyüyen bir pazar. Orası bir altın ülkesi ve Türkiye’nin 20 yıl önceki hali gibi. Birkaç firma perakende­de var. Henüz köşe başları tutul­mamış. Daha çok taş kesip ihraç ediyorlar” bilgilerini paylaştı.

Dünyanın önemli elmas üreti­cilerinden Rusya’ya yönelik am­bargoların taş fiyatlarına etkisi­ni sorduğumuzda, Hindistan’ın petrolde olduğu gibi gerek altın ödemesi gerekse yerel paralar­la ticaret sayesinde Rusya’dan taş tedarik etmeyi sürdürdüğü­nü anlatan Güzeliş, tedarik aksa­madığı için ambargoların bir et­kisinin olmadığını not etti.

Mısır’a tekstilde gidenlerin ol­duğunu fakat mücevheratta yurt dışında imalat yapmanın zor ol­duğunu kendi deneyiminden örnekle anlatan Güzeliş, “Ben yurt dışında Bangok’ta yapmış biri olarak, tekstili bilmem ama mücevher çok zor. insanlarla uğ­raşmak zor, o toplumu bilmiyor­sunuz çünkü. 6-7 yıl açık tutup bıraktık. Ama o bilgi birikimini İstanbul’a taşıdık’ dedi.

Marka olarak 400 mağazaya ulaştıklarını ve 28 ülkede faali­yetleri bulunduğunu dile getiren Güzeliş, Panama ve Kanada’da mağaza açacakları bilgisini verdi.

"İşçilik pahalı kâr marjımız düşük"

Yapay pırlanta pazarı hakkın­daki sorularımızı yanıtlayan Güzeliş, “Hikayesine baktığı­mızda toptan fiyatı bin dolarken perakende fiyatı 2 bin dolardı. Şimdi toptan fiyatı 100 dolara düştü. Birkaç sene içinde 20 do­lara düşeceği konuşuluyor. Adı üstünde yapay. Pırlanta maden­den çıkıyor, doğal. Diğeri aynı görüntüde ama gerçek değil ki” diye konuştu. Fuarın hareket­li geçtiğini dile getiren Güzeliş, sözlerini şöyle sürdürdü: “La­tin Amerika zaten yıllardır çok gelir. Türkiye kendini kanıtladı; hem tasarım hem fiyatta. Hong Kong ucuz değil Türkiye uy­gun fiyata satıyor. İşçilikte Çin ile mukayese edemeyiz pahalı­yız ama kâr marjınız düşük. Da­ha uygun fiyata daha çok model alabiliyorlar. Yalnız fuarda Rus­lar ve Ukraynalılar eksik.”