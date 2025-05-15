TASD Başkanı Berke İçten: Üretim kasımızı kaybediyoruz doğru tedavi şart

Başak Nur GÖKÇAM

Bir yandan ham mad­de sıkıntısı bir yandan kurdaki mevcut du­rum bir yandan da kayıt dı­şı perakendeye karşı müca­dele veren ayakkabı sektörü, kan kaybetmeye devam edi­yor. Geçen senenin aynı dö­neminde 90 milyon dolar olan e-ihracat satışlarında, bu yıl 60 milyon dolarlara düşerek yüzde 30 kayıp yaşandı. Sek­tör, içinde bulunduğu zorlu hastalık dönemine karşı doğ­ru tedavi uygulanmasını talep ediyor.

Maliyetler nedeniyle ayak­kabı sektörünün son iki yılda rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybettiğini söyleyen Türki­ye Ayakkabı Sanayicileri Der­neği Başkanı (TASD) Başkanı Berke İçten, “2024’te ayakka­bı ihracatı adet bazında yüzde 19,6, değer olarak ise yüzde 8,4 daraldı. Aynı dönemde Tür­kiye’nin ayakkabı ithalatında adet bazında yüzde 39,6, değer olarak yüzde 21’lik artış dik­kat çekiyor. Ayakkabı dış tica­retimizde 2021’de 500 milyon dolarlık cari fazlaya ulaşmış­tık. 2024’ü ise 550 milyon do­lar cari açıkla kapattık. Üç ay­lık cari açığımız 192,1 milyon dolara ulaştı” dedi.

Üreticiler kepenk indiriyor

Üreticiyi kaybettiklerini söyleyen TASD Başkanı Ber­ke İçten, “Türkiye’nin 13-14 bin kadar ayakkabı üreticisi varken bu sayı son 1.5 yılda 10 binlere düştü. Bu yıl sonuna kadar 2 bine yakın fabrikanın daha kapanacağını ve ne ya­zık ki fabrika sayısının 8 bin­lere düşeceğini tahmin edi­yorum. Ocak 2025’in sonun­dan geçerli olmak üzere ithal ayakkabı için yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamasıy­la birlikte ithalattaki artışın hız kestiğini görüyoruz.

Koru­ma önlemleri kısmi bir rahat­lama sağlasa da kalıcı çözüm için sektörü yeniden reka­betçi konuma getirmek du­rumundayız. Bunun da yolu sanayiyi ve ihracatı destekle­yecek politikalardan geçiyor. Yani enflasyonla kur arasında son iki yılda bozulan denge­nin yeniden kurulması gere­kiyor. Kur aynı şekilde baskı­lanmaya devam ederse, belki iki yıl sonra enflasyon belli bir seviyeye inecek ama o tarihe gelindiğinde üretim yapacak ayakkabı firması kalmayaca­ğından endişe ediyoruz” diye konuştu.

Geçmişteki yüksek enf­lasyon dönemlerinde üreti­cinin bu kadar zor durumda kalmadığını söyleyen TASD Başkanı Berke İçten, “Tür­kiye son 1.5 yıl içinde kapa­sitesini, firma sayısını, istih­damını ve üretim yeteneğini yüzde 25 kaybetti. Enflasyon hastalığıyla mücadele eder­ken, tedavi tercihi sebebiy­le hayati organlarından vaz­geçiyor. Eğer üretim yetene­ğimizi kaybetmeye devam edersek, onu geri getirme­miz mümkün değil” dedi.

Dört ayakkabıdan biri ithal

İthalat ayakkabının top­lam tüketim içerisinde­ki oranı 2022 yılında yüzde 6-7’lerdeyken şu anda yüzde 21’e çıktığını belirten Berke İçten, “Dört ayakkabıdan biri ithal. Bunun yanı sıra sthalat artarken, iç pazardaki tüke­timin daralması da bizi tedir­gin ediyor. İç piyasada ürünü ithal etmenin maliyeti, üret­meye kıyasla çok yüksek.

Di­ğer yandan da 20 dolarlık re­ferans fiyatı sebebiyle paza­rın yüzde 50’sine denk gelen büyük markaların satış fiya­tı ile orta ölçekli markaların fiyatlarının aynı olması, tü­keticiyi de Alman menşei­li marka tüketimine yönlen­diriyor. 10 dolara ayakkabı üreten ithal firma da 20 dolar üzerinden vergisini ödüyor, 20 dolara ayakkabı üreten ithal firma da 20 dolar üze­rinden vergisini ödüyor. Biz ithalatçı büyük firmaların vergilerinin artırılmasını ve rekabete açık, hakların eşit olduğu bir pazar oluşmasını talep ediyoruz” dedi.

Vergiler eli kolu bağlıyor

Şu anda Türkiye’de ayakka­bının üretilemediğinin vur­gusunu yapan İçten, “Yan sa­nayinin dünyayla rekabet edebilir hale gelmesi gereki­yor. Benim ayakkabımda 50 farklı malzeme var. Her birin­de yüzde 150 vergi ile ben na­sıl mücadele edeyim. Bu vergi bizim elimizi kolumuzu bağlı­yor” diye konuştu.

İç pazardaki ayakkabıların %40’ı çakma

Devletin kayıt dışı ile mücadelesini sonuna kadar desteklerini belirten TASD Başkanı İçten, “Çakma üreticiler günde 5-6 bin çift ayakkabı üretip, sosyal medya kanallarında satıyor. Kayıt dışı perakende yüzünden şu an sektör bitmek üzere. İç pazarda satılan ayakkabıların yüzde 40’ı çakma. Çünkü 200 milyon çift çakma ayakkabıdan KDV ve gelir vergisi kaybı 1 milyar dolar” bilgisini verdi.

Rublenin eklenmesi bize destek olur

Döviz cinslerinin içine Rus Rublesinin de eklenmesini talep ettiklerini belirten TASD Başkanı Berke İçten, “Çünkü Rusya’ya ihracatımız yoğun. Hâlâ en çok çalıştığımız pazarlardan bir tanesi. Dolayısıyla Rus Rublesi’nin dolar, euro, pound yanına olduğu gibi döviz cinsi olarak eklenmesi de bizim için önemli. Bu hamle önemli bir destek olacaktır” talebinde bulundu.

Temu ile adil rekabet ortamı yok

E-ticaret sitesi Temu üzerinden ülkeye getirilen ayakkabılarda kanserojen madde olduğunun tespitine yönelik çalışmalar olduğunu belirten TASD Başkanı Berke İçten, “Oradan gelen ayakkabılar, bizim geçtiğimiz testlerden geçmiyor. Biz sektörde adil rekabet için oradaki ayakkabıların da bizim geçtiğimiz testlerden geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.