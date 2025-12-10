TatilBudur’un 2026 hedefi: Almanya’dan 100 bin turist

Hayati ARIGAN

Ocak 2025’te İş Girişim Sermayesi’nin şirket hisselerinin tamamını dev­ralmasıyla birlikte TatilBu­dur’un finansal açıdan daha güçlü ve uzun vadeli vizyonla hareket eden yeni bir döneme girdiği belirtildi.

TatilBudur CEO’su Onur Otruş, Alman­ya’nın önde gelen tur opera­törlerinden Foryou Travel ile anlaşma yaptıklarını belirte­rek, 2026’da Alman pazarın­da agresif büyüme planladık­larını açıkladı. Otruş, 2025’in son çeyreğinde Düsseldorf’ta TatilBudur Almanya iştiraki­ni kurduklarını, B2C satışlar­la Türkiye’ye turist getirmeye yönelik operasyonları başla­dığını belirterek, Almanya öl­çeğinde 100 bin ziyaretçi he­deflediklerini ifade etti.

Sektör %10 daralırken TatilBudur %38 büyüdü

TatilBudur CEO’su Onur Otruş, 2025 yılında tüketici davranışlarının değişmesi, fiyat hassasiyetinin artma­sı ve Google aramalarında iç pazarda %10’luk daralma ya­şanmasına rağmen TatilBu­dur’un dikkat çekici bir per­formans ortaya koyduğunu ifade etti.

Satış adetlerinde ve ciroda büyüme kaydettik­lerini açıklayan Otruş, “Bu so­nuçlar, TatilBudur’un ‘paza­rı takip eden değil, pazara yön veren marka’ konumuna yük­seldiğini gösteriyor. Bağımsız araştırmaya göre şirket yüz­de 97 tavsiye edilme oranına ulaşarak müşteri memnuni­yetinde sektörün en yüksek skorlarından birine sahip ol­duk” dedi. Otruş, 2025’in yal­nızca operasyonel büyüme değil, aynı zamanda 2026 ve sonrası için stratejik yatırım yılı olduğunu da vurguladı.

TatilBudur’un mevcut portfö­yüne ek olarak otel işletme ya­tırımlarını artırarak 2026’da otel sayısını 7’ye çıkarmayı hedeflediğini açıklayan Ot­ruş, yatak bankaları ve global tur operatörleriyle teknolojik entegrasyon sağlayarak ulus­lararası piyasada büyümeye devam ettiklerini söyledi. Son bir yıldır yürütülen marka dönüşüm projesi kapsamın­da TatilBudur, tüm iletişim stratejisini ‘TatilBudur Hissi’ adıyla tek bir çatı altında top­ladı. Bu yaklaşım, markanın yalnızca bir rezervasyon plat­formu olmanın ötesine geçe­rek müşterisiyle duygusal bağ kuran bir deneyim markası ol­masını amaçlıyor.

Geceleme süreleri kısalıyor

2026’nın da bu yıla benzer bir şekilde geçeceğini öngör­düklerini dile getiren Otruş, “Rusya ve Avrupa pazarların­da 2025’e kıyasla ekstra bir iyileşme beklemiyoruz. Kur dalgalanmaları fiyatlama sü­reçlerini zorlaştırıyor, bu ne­denle firma müşteriyi koru­maya dönük fiyat stratejileri­ne devam edecek. İç pazarda 2026 için yüzde 27 satış ar­tışı hedefliyoruz. Kış sezonu talebi hava koşullarına bağlı olarak zayıf seyrediyor. Önü­müzdeki yıl, tatilciler ekono­mik şartlar nedeniyle gece­leme sayında azalmaya gidi­yor. Ortalama geceleme sayısı 4,7’den 4,2’ye düştü” ifadele­rini kullandı.

2025’te 2 milyon kişinin tatiline dokundu

2025’te 2 milyonun üze­rinde misafirin tatil organi­zasyonuna aracılık ettikle­rini açıklayan CEO Otruş, 2026’nın turizm sektörü için dengelerin korunduğu bir yıl olacağını, misafir hedefleri­nin ise 2,5 milyon olduğunu ifade etti. TatilBudur’un iç turizme ağırlık veren bir şir­ket olduğunu açıklayan Ot­ruş. “Sektördeki dalgalanma­lar karşısında kar odaklı değil, iç pazarı canlı tutmaya odaklı bir strateji izliyoruz. Turizm sektörünün dayanıklılığı ve birlikte hareket etme kabi­liyeti Türkiye’nin en büyük avantajıdır” değerlendirme­sinde bulundu.