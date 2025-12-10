TatilBudur’un 2026 hedefi: Almanya’dan 100 bin turist
TatilBudur 2025’i hem ortaklık yapısındaki dönüşüm hem de iç ve dış pazardaki belirsizliklere rağmen güçlü bir büyümeyle tamamladığını açıkladı. Şirket yönetimi, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında 2025 sonuçlarını ve 2026 hedeflerini açıkladı.
Hayati ARIGAN
Ocak 2025’te İş Girişim Sermayesi’nin şirket hisselerinin tamamını devralmasıyla birlikte TatilBudur’un finansal açıdan daha güçlü ve uzun vadeli vizyonla hareket eden yeni bir döneme girdiği belirtildi.
TatilBudur CEO’su Onur Otruş, Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinden Foryou Travel ile anlaşma yaptıklarını belirterek, 2026’da Alman pazarında agresif büyüme planladıklarını açıkladı. Otruş, 2025’in son çeyreğinde Düsseldorf’ta TatilBudur Almanya iştirakini kurduklarını, B2C satışlarla Türkiye’ye turist getirmeye yönelik operasyonları başladığını belirterek, Almanya ölçeğinde 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini ifade etti.
Sektör %10 daralırken TatilBudur %38 büyüdü
TatilBudur CEO’su Onur Otruş, 2025 yılında tüketici davranışlarının değişmesi, fiyat hassasiyetinin artması ve Google aramalarında iç pazarda %10’luk daralma yaşanmasına rağmen TatilBudur’un dikkat çekici bir performans ortaya koyduğunu ifade etti.
Satış adetlerinde ve ciroda büyüme kaydettiklerini açıklayan Otruş, “Bu sonuçlar, TatilBudur’un ‘pazarı takip eden değil, pazara yön veren marka’ konumuna yükseldiğini gösteriyor. Bağımsız araştırmaya göre şirket yüzde 97 tavsiye edilme oranına ulaşarak müşteri memnuniyetinde sektörün en yüksek skorlarından birine sahip olduk” dedi. Otruş, 2025’in yalnızca operasyonel büyüme değil, aynı zamanda 2026 ve sonrası için stratejik yatırım yılı olduğunu da vurguladı.
TatilBudur’un mevcut portföyüne ek olarak otel işletme yatırımlarını artırarak 2026’da otel sayısını 7’ye çıkarmayı hedeflediğini açıklayan Otruş, yatak bankaları ve global tur operatörleriyle teknolojik entegrasyon sağlayarak uluslararası piyasada büyümeye devam ettiklerini söyledi. Son bir yıldır yürütülen marka dönüşüm projesi kapsamında TatilBudur, tüm iletişim stratejisini ‘TatilBudur Hissi’ adıyla tek bir çatı altında topladı. Bu yaklaşım, markanın yalnızca bir rezervasyon platformu olmanın ötesine geçerek müşterisiyle duygusal bağ kuran bir deneyim markası olmasını amaçlıyor.
Geceleme süreleri kısalıyor
2026’nın da bu yıla benzer bir şekilde geçeceğini öngördüklerini dile getiren Otruş, “Rusya ve Avrupa pazarlarında 2025’e kıyasla ekstra bir iyileşme beklemiyoruz. Kur dalgalanmaları fiyatlama süreçlerini zorlaştırıyor, bu nedenle firma müşteriyi korumaya dönük fiyat stratejilerine devam edecek. İç pazarda 2026 için yüzde 27 satış artışı hedefliyoruz. Kış sezonu talebi hava koşullarına bağlı olarak zayıf seyrediyor. Önümüzdeki yıl, tatilciler ekonomik şartlar nedeniyle geceleme sayında azalmaya gidiyor. Ortalama geceleme sayısı 4,7’den 4,2’ye düştü” ifadelerini kullandı.
2025’te 2 milyon kişinin tatiline dokundu
2025’te 2 milyonun üzerinde misafirin tatil organizasyonuna aracılık ettiklerini açıklayan CEO Otruş, 2026’nın turizm sektörü için dengelerin korunduğu bir yıl olacağını, misafir hedeflerinin ise 2,5 milyon olduğunu ifade etti. TatilBudur’un iç turizme ağırlık veren bir şirket olduğunu açıklayan Otruş. “Sektördeki dalgalanmalar karşısında kar odaklı değil, iç pazarı canlı tutmaya odaklı bir strateji izliyoruz. Turizm sektörünün dayanıklılığı ve birlikte hareket etme kabiliyeti Türkiye’nin en büyük avantajıdır” değerlendirmesinde bulundu.