TAV Havalimanları açıkladı: 2024'te yolcu sayısı geçen seneye göre yüzde 11 arttı

TAV Havalimanları'nın "Yatırımcı Sunumu"nda yer alan bilgiye göre, 2023 yılında 95,53 milyon olan yolcu sayısı 2024 yılında 106,5 milyona çıktı.

2024’te hizmet verilen dış hat yolcu sayısında ise 2023’e göre yüzde 13'ün üzerinde artış gözlendi.

Dış hat yolcu sayısında artış

Yatırımcı Sunumu'nda yer alan bilgilere göre, Antalya, Ankara ve İzmir gibi illerde dış hat yolcu sayısı 2023'e göre arttı:

"Antalya 2024 dış hat yolcusu 2023’ün yüzde 7 üstünde gerçekleşti. Ankara 2024 dış hat yolcusu 2023’ün yüzde 14 üstünde gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte filo mevcudiyeti ve jeopolitikten etkilendi.

İzmir 2024 dış hat yolcusu 2023’ün yüzde 16 üstünde gerçekleşti. SunExpress ve Pegasus, İzmir dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor. Almatı 2024 dış hat yolcusu 2023’ün yüzde 24 üzerinde gerçekleşti."

"Kapasite artırım yatırımları devam ediyor"

Aynı sunumda, devam eden projeler ve gelecek projelere dair şu bilgilere yer verildi:

"TAV Havalimanları’nın Antalya ve Ankara’da yürütmekte olduğu kapasite artırım yatırımları planlanan takvime uygun ilerliyor. Almatı Havalimanı yeni dış hatlar terminali 1 Haziran 2024’te hizmete açıldı.

Antalya Havalimanı’nın 2025’in ilk çeyreğinin sonunda ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nın ise 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Almatı Yatırım Planı'nın 2025-2028 yılları arasında 3-4 yıla yayılmış şekilde €150-300mn arasında olması beklenmektedir. Yatırımın, Holding’den özkaynak/hissedar kredisi gerekmeden, Almatı'nın faaliyetlerinden yarattığı nakitle ve Almatı'nın proje finansmanı yatırım kredisi limitinden finanse edilmesi bekleniyor."