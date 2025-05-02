Tavuğun ümüğü sıkıldı, balık ise kavağa çıktı

Recep ERÇİN

Kanatlı hayvan ürünle­rine yönelik getirilen kotalar sektör ihraca­tında zafiyete neden oldu. İs­tanbul Su Ürünleri ve Hay­vansal Mamuller İhracatçı­ları Birliği (İSHİB) Başkanı Müjdat Sezer, beyaz ette beş ay süren kısıtlamanın ihracat­ta düşüşe yol açtığını, aynı du­rumun yumurtada da yaşan­dığını dile getirdi.

Türkiye İh­racatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzen­lenen “İSHİB 2024 Yılı Başarı­lı İhracatçılar Ödül” töreninde konuşan Müjdat Sezer, kota­ların sektörü zorladığını ifade ederek, “Bunların olması doğ­ru değil. İçerideki enflasyonu hep birlikte dizginleyeceğiz ama dönen tekerleği durdur­mamak lazım. Bu kararlar bizi çaresiz bırakıyor” dedi.

“Hayvana süt verme diyemeyiz”

“Bizim sektörümüzün üre­timi kontrol edilebilir değil. Hayvana süt verme diyeme­yiz” ifadelerini kullanan İS­HİB Başkanı Sezer, “Kimse ih­racatçılara gölge etmesin, biz bir yolunu buluruz. Enflasyo­na çözüm için tek yol üretimi artırmak. İhracatçılar yüz­de 90 üreticidir. Taleplerimi­zin göz ardı edilmemesi lazım” mesajları verdi. Türkiye geçen yıl 3 milyar 863 milyon dolar tutarında su ürünleri ve hay­vansal mamül ihracat geliri el­de etti. İSHİB’i ihracatı da 1,1 milyar dolar oldu. Birlik geçen yıl 160 ülkeye ürün sattı.

Balığın kilosu 5,8 dolara ihraç edildi

Müjdat Sezer, “Bizi en çok sevindiren iki konu, ihraca­tın ve birim fiyatın artmasıdır. Balık ürünlerinde 5,84 dolara ulaştık. Tüm ürünlerimizin bi­rim ihracat fiyatı ise ortalama 2,61 dolar oldu” bilgilerini pay­laştı. Sezer’in verdiği bilgilere göre, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2024 yılında ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 oranında art­tı.

Bu ihracat tutarının 2 mil­yar 83 milyon dolarının su ürünleri, 675 milyon do­larının kanatlı eti, 529 milyon dolarının yu­murta, 364 milyon do­larının süt ürünleri ve 174 milyon dolarını da et ürünlerinden oluş­tu. Sezer, 2024 yılında sektörün en fazla ihra­catı 590 milyon dolar ile Irak, 481 milyon do­lar ile Rusya, 251 milyon dolar ile İtalya’ya yaptığı­nı bildirdi.

“IPARD kaynakları kullandırılmalı”

“Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak üre­timin arttırılmasına yönelik yatırımları önemsiyoruz” me­sajı veren Sezer, şunları söy­ledi: “İleride artan tüketimle­ri zamanında karşılayabilmek için bugünden acilen IPARD (AB tarafından aday ve potan­siyel aday ülkelere destek ol­mak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Ara­cı’nın Kırsal Kalkınma bileşe­ni) kaynaklarının yeni üretim birimlerine arttırılması ve kullandırılması gerekmekte­dir.

Kırsalda çalışma şartları­nın iyileştirilmesi buralarda çalışma­yı cazibeli hale getirir ve artırır. Sektör olarak canlı ile uğraşan bu anlamda me­şakkatli dolaysıyla, diğer sek­törlerin de yaşadığı istihdam sorununu daha güçlü yaşayan bir sektörüz. Bu itibarla yine devletin üreticiye, işverene vereceği destekler bizim de elimizi güçlendi­recek ve sahada­ki istihdamı artı­racaktır.”

DÜNYA Gazetesi’ne ihracata destek plaketi verildi

Arı ürünleri, et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et, su ürünleri olmak üzere 6 alt sektör ile birlik genelinde ilk ona giren firmaların adının açıklandığı törende, ilk beş firmaya ödül, ilk ona giren diğer firmalara ise başarı sertifikaları verildi. Birlik toplam ihracatında ilk sırayı Kemal Balıkçılık alırken, Banvit ikinci, Şenpiliç ise üçüncü oldu.

Paktavuk, Hastavuk, Orallar Zirai Ürünler, Ak Gıda Sanayi, Rella Gıda, Fokacı Su Ürünleri ve Bu Piliç ise toplamda en fazla ihracat yapan firmalar arasında yerini aldı. Sektörel bazda bakıldığında ise beyaz et kategorisinin ihracat lideri Banvit olurken, su ürünleri kategorisinde Kemal Balıkçılık, yumurta kategorisinde Pak Tavuk, süt ve süt ürünleri kategorisinde Ak Gıda, kırmızı et ürünleri kategorisinde Amana Foods Gıda Ürünleri ve arı ürünleri kategorisinde Altıparmak Gıda (Balparmak) zirvenin sahibi oldu.