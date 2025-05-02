Tavuğun ümüğü sıkıldı, balık ise kavağa çıktı
İhracat kotası yüzünden kanatlı ürün ihracatı geçen yıl miktarda yüzde 16, değerde yüzde 14 azaldı. Su ürünleri ihracatı ise miktarda yüzde 15, değerde yüzde 20 arttı. Orkinos ihracatı miktarda yüzde 256’lık artışla dikkat çekti.
Recep ERÇİN
Kanatlı hayvan ürünlerine yönelik getirilen kotalar sektör ihracatında zafiyete neden oldu. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkanı Müjdat Sezer, beyaz ette beş ay süren kısıtlamanın ihracatta düşüşe yol açtığını, aynı durumun yumurtada da yaşandığını dile getirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen “İSHİB 2024 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül” töreninde konuşan Müjdat Sezer, kotaların sektörü zorladığını ifade ederek, “Bunların olması doğru değil. İçerideki enflasyonu hep birlikte dizginleyeceğiz ama dönen tekerleği durdurmamak lazım. Bu kararlar bizi çaresiz bırakıyor” dedi.
“Hayvana süt verme diyemeyiz”
“Bizim sektörümüzün üretimi kontrol edilebilir değil. Hayvana süt verme diyemeyiz” ifadelerini kullanan İSHİB Başkanı Sezer, “Kimse ihracatçılara gölge etmesin, biz bir yolunu buluruz. Enflasyona çözüm için tek yol üretimi artırmak. İhracatçılar yüzde 90 üreticidir. Taleplerimizin göz ardı edilmemesi lazım” mesajları verdi. Türkiye geçen yıl 3 milyar 863 milyon dolar tutarında su ürünleri ve hayvansal mamül ihracat geliri elde etti. İSHİB’i ihracatı da 1,1 milyar dolar oldu. Birlik geçen yıl 160 ülkeye ürün sattı.
Balığın kilosu 5,8 dolara ihraç edildi
Müjdat Sezer, “Bizi en çok sevindiren iki konu, ihracatın ve birim fiyatın artmasıdır. Balık ürünlerinde 5,84 dolara ulaştık. Tüm ürünlerimizin birim ihracat fiyatı ise ortalama 2,61 dolar oldu” bilgilerini paylaştı. Sezer’in verdiği bilgilere göre, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2024 yılında ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 oranında arttı.
Bu ihracat tutarının 2 milyar 83 milyon dolarının su ürünleri, 675 milyon dolarının kanatlı eti, 529 milyon dolarının yumurta, 364 milyon dolarının süt ürünleri ve 174 milyon dolarını da et ürünlerinden oluştu. Sezer, 2024 yılında sektörün en fazla ihracatı 590 milyon dolar ile Irak, 481 milyon dolar ile Rusya, 251 milyon dolar ile İtalya’ya yaptığını bildirdi.
“IPARD kaynakları kullandırılmalı”
“Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak üretimin arttırılmasına yönelik yatırımları önemsiyoruz” mesajı veren Sezer, şunları söyledi: “İleride artan tüketimleri zamanında karşılayabilmek için bugünden acilen IPARD (AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşeni) kaynaklarının yeni üretim birimlerine arttırılması ve kullandırılması gerekmektedir.
Kırsalda çalışma şartlarının iyileştirilmesi buralarda çalışmayı cazibeli hale getirir ve artırır. Sektör olarak canlı ile uğraşan bu anlamda meşakkatli dolaysıyla, diğer sektörlerin de yaşadığı istihdam sorununu daha güçlü yaşayan bir sektörüz. Bu itibarla yine devletin üreticiye, işverene vereceği destekler bizim de elimizi güçlendirecek ve sahadaki istihdamı artıracaktır.”
DÜNYA Gazetesi’ne ihracata destek plaketi verildi
Arı ürünleri, et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et, su ürünleri olmak üzere 6 alt sektör ile birlik genelinde ilk ona giren firmaların adının açıklandığı törende, ilk beş firmaya ödül, ilk ona giren diğer firmalara ise başarı sertifikaları verildi. Birlik toplam ihracatında ilk sırayı Kemal Balıkçılık alırken, Banvit ikinci, Şenpiliç ise üçüncü oldu.
Paktavuk, Hastavuk, Orallar Zirai Ürünler, Ak Gıda Sanayi, Rella Gıda, Fokacı Su Ürünleri ve Bu Piliç ise toplamda en fazla ihracat yapan firmalar arasında yerini aldı. Sektörel bazda bakıldığında ise beyaz et kategorisinin ihracat lideri Banvit olurken, su ürünleri kategorisinde Kemal Balıkçılık, yumurta kategorisinde Pak Tavuk, süt ve süt ürünleri kategorisinde Ak Gıda, kırmızı et ürünleri kategorisinde Amana Foods Gıda Ürünleri ve arı ürünleri kategorisinde Altıparmak Gıda (Balparmak) zirvenin sahibi oldu.