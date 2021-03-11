Tavuk eti ve yumurtası üretimi ocakta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ocakta 1 milyar 696 milyon 282 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azaldı.

Türkiye'de ocakta 96 milyon 185 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ocak 2020'ye kıyasla yüzde 6,5 düştü. Bu yılın Ocak ayında 173 bin 290 ton tavuk eti, 3 bin 465 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5,7, hindi eti üretimi de yüzde 26,4 geriledi.