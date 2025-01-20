TAYED Başkanı Öner: Enerji bağımsızlığı alternatif kaynaklar ile sağlanacak

Nagihan KALSIN

Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığı, Türki­ye’nin enerjide tam bağımsız bir ülke olabilmesi için yatırım atağına hazırlanı­yor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Enerji Dönüşümü, Yenile­nebilir Enerji 2035” toplantı­sında 2035 yılına kadar enerji dönüşümü için 108 milyar do­larlık yatırım planlandıklarını açıklamıştı.

Yeni yatırım ve re­form sürecini detaylarını de­ğerlendiren Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Der­neği (TAYED) Başkanı Ali Rı­za Öner, yeni dönemde en fazla yatırımın alternatif enerji kay­naklarına yapılacağını söyle­di. Güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik, hid­rojen ve dalga enerjisine mil­yarlarca dolarlık yatırımların planlandığını ifade eden Öner, Alternatif enerji kaynakları­nın Türkiye’yi enerji bağım­sızlığına taşıyacağını söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) RES-2024 ve YEKA GES-2024 yarışma ilanlarının daha önce Resmî Gazete’de yayınlandığı bilgi­sini veren Öner, “Buna göre toplam 800 megavat gücün­deki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş ener­jisine dayalı 6 yarışma yapıla­cak. GES’lerle ilgili başvuru­lar, 27 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Toplam 1200 me­gavat gücündeki bağlantı ka­pasitesinin tahsisi amacıyla 5 rüzgar enerjisine dayalı yarış­manın başvuruları ise 21 Ocak 2025’te yapılacak. Her iki ya­rışma sonucunda rüzgar ve gü­neşe milyarlarca dolarlık yatı­rım yapılacak” dedi.

120 bin megavat kurulu güce ulaşılacak

2035 yılı dahil olmak üze­re her yıl en az 2 bin megavat­lık YEKA ihalesi planlandığı­nı anlatan Öner, Türkiye’nin 2035 yılında 120 bin megavat­lık güneş ve rüzgâr kurulu gü­cüne ulaşma hedefini olduğu­nu anımsattı.

Öner, “Bugün 30 bin olan rüzgâr ve güneş ku­rulu gücü 4 katına çıkarılarak, rüzgar ve güneşte toplam 120 bin megavatlık bir kurulu güce 2035’te ulaşılması hedefleni­yor ” dedi. Türkiye’de 113 adet çöp bertarafı yapan tesislerde atıkların elektriğe dönüştürül­düğünü kaydeden Öner, yıllık 1 milyon 80 bin hanenin elektrik ihtiyacının bu yöntemle karşı­landığını belirtti.

Bu tesislerin gelirlerini elektrik üreterek sağladıklarını anlatan Öner, “ 113 tesisin 90’ı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekle­me Mekanizması’ndan (YEK­DEM) faydalanıyor. Birçok te­siste YEKDEM süresi bitmek üzere. Desteklemesi bitecek projelerin yeni bir fiyatlama mekanizması ile alım garanti süresinin 10 yıl daha uzatılma­sı ve işletme giderlerini karşı­layacak bir alım garantisi ve­rilmesi önem arz ediyor. Aksi halde birçok firma sözleşme süresi bitmeden bertaraf işi­ni bırakmak zorunda kalacak " diye konuştu.

Türkiye jeotermalde Avrupa lideri

Öte yandan Türkiye’nin 1.700 megavat kurulu gücü ile jeotermal enerji santrallerinde dünyada dördüncü, Avrupa’da birinci sırada olduğunu anlatan Öner, “Bugün 165 bin konutun ısıtması jeotermal enerji ile yapılıyor. 2024’te 1.2 milyar dolarlık ciro elde edildi” dedi. Türkiye’nin jeotermal enerji sektörüne bugüne kadar 5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirten Öner, “Jeotermalle 700 dönüm sera alanı destekleniyor, 18 bin dönümlük tarıma dayalı ihtisas OSB projeleri yürütülüyor. Yılda 5 bin ton meyve ve sebze kurutma kapasitesi sağlanıyor. Bu yıl da özel sektörün jeotermale yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapması planlanıyor” dedi.