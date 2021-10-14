Tayvan, otomotiv elektroniği ve IOV endüstrisinde iddialı

TAİTRA (Tayvan Dış Ticaret Merkezi), Tayvan Sanayi, Bilim ve Teknoloji Uluslararası Stateji Merkezi ve Tayvan’da kurulu uluslararası otomotiv teknolojisi üreticisi Clientron 4 Kasım 2021 tarihinde, Türk sanayicileri için “Tayvan Otomotiv Elektroniği ve IOV Endüstri Fuarı Webinarı” düzenleyecek.

Webinarda, Tayvan otomotiv sanayi Türk sanayicilerine tanıtılacak. Tayvan’ın otomotiv endüstrisi üretimi 2020 yılında 22 milyar doları geçti. Tayvan’da yaklaşık 3.000 adet otomotiv ile ilgili şirket bulunuyor.

2021 yılını otomotiv sektöründe “ittifak” yılı olarak geçiren Tayvan, otomotiv endüstrisinin yanı sıra otomobil elektroniği ve IOV endüstrilerinde de hızla büyümeye devam ediyor.

Türkiye, Tayvan'dan 2019 yılında 46 milyon dolar, 2020 yılında ise 39,3 milyon dolar değerinde otomotiv parçası ithal etti.

Webinar’da Asya'nın önde gelen otomobil elektroniği fuarı Taipei AMPA hakkında da bilgiler verilecek. Otomobil parçaları ve aksesuarları konusunda uzmanlaşmış endüstri firmaları makine, kalıp, sac, lastik, aydınlatmadan otomotiv multimedya ve IC'lere ve araç içi bilgisayarları sunarak ufkunuzu genişletmeye hazırlanıyor. AMPA 20-23 Nisan 2022 tarihleri arasında Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenecek. Önümüzdeki yıl 36. Kez düzenlenecek fuara yaklaşık 180 ülkeden 500 firmanın 1500 stand açması ve 13.000 kişinin ziyaret etmesi; AMPA online’a ise 110 firmanın katılması ve 160.000 görüntülenme bekleniyor.

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