TÇMB'de Tamer Saka yeniden başkan

20 Şubat 2020

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019’dan bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 17 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen TÇMB Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçildi.



Genel Kurulda değerlendirmede bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye’nin çimento üretimde Avrupa’nın lideri ve dünyanın en büyük 2. ihracatçısı olduğuna dikkat çekti.

Dr. Tamer Saka, “2019 yılında klinker ve çimento toplam ihracatı % 68 artışla 23 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörün toplam ihracat değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 877 milyon dolar olmuştur. 100’ün üzerinde ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarlarımız; ABD, İsrail, Gana ve Fildişi Sahili’dir. Ocak 2020’de çimento ihracatı % 81 oranında artarak 1,1 milyon ton, klinker ihracatı ise % 29 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörümüzün bu yıl iç satışlarda geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık % 2, ihracatta ise % 15 büyümesini öngörmekteyiz” dedi ve ekledi:



“Genel Kurulun ardından oluşan Yönetim Kurulumuz ile sinerji ve iş birliği içinde ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğimize inanıyorum.”

Dr. Tamer Saka’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu’nda, Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu olurken Başkan Yardımcıları ise Nihat Özdemir, Ali Pastonoğlu, Gökhan Bozkurt ve Fatih Yücelik oldu.