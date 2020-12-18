TÇMB'den isim ve logo değişikliği

Türkiye çimento sektöründe toplam 66 tesisi temsil eden, aynı zamanda sektörünün uluslararası temsilcisi olan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), bundan sonra Türk Çimento markası ile yola devam edecek. 18 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen lansman toplantısında isim değişikliğini açıklayan ve logosunu tanıtan birlik, Türk Çimento olarak gelecek vizyonunu kamuoyu ile paylaştı.

Lansmanda marka değişimi, birliğin stratejik öncelikleri ve gelecek vizyonuna dair açıklamalarda bulunan Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Yeni kimliğimiz ve bunu sembolize eden yeni logomuzun lansmanı için bir araya geldik. Tutum, yatırım ve Türk mallarının önemini vurgulayan haftada, bu kavramı en iyi temsil eden sektör olarak milli değerlerimize sahip çıkıyor ve geleceğe taşıyoruz. Bir süredir tüm dünya ülkeleri gibi biz de yönetimsel, toplumsal ve ekonomik alanlarda çok büyük değişimlere şahit oluyoruz. İçerisinde bulunduğumuz pandemi ile daha da zorlaşan bu dönüşüm ve belirsizlik ortamında, geleceğe yön tayin etme noktasında bizim gibi kurumlara büyük sorumluluklar düşüyor. Birliğimizin en önemli amacı, kurumumuzun deneyimleri ile Türkiye ekonomisinin önemli aktörü olan sektörümüzü daima ileri taşımak. Katma değer yaratan, topluma duyarlı, kurumsal güveni sağlayan, İnsana yatırım yapan, dijitalleşme, teknoloji ve inovasyonda öncü sektör olarak bunu yerine getireceğiz.” dedi.