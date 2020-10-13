TÇMB'nin yeni CEO'su Volkan Bozay oldu

13 Ekim 2020

Türkiye çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin (TÇMB) CEO'luk görevine Volkan Bozay atandı. CEO'luk görevi ile TÇMB'nin stratejik çalışma alanlarında katkıda bulunan İsmail Bulut ise TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Uzun yıllar kamuda ve özel sektörde yöneticilik yapan Bozay, profesyonel iş yaşamına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda başladı. Bozay, sırasıyla Dış Ticaret Uzman Yardımcısı - Ar-Ge Birimi ve Dış Ticaret Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Finansman Dairesi Başkanı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Bozay, kamudaki görevine 2004-2006 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti.

2006 yılında British American Tobacco şirketinde Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak özel sektöre geçen Bozay, bu görevini günümüze kadar sürdürdü. Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Volkan Bozay, yüksek lisansını Clameront Graduate University'de Finans ve Strateji Bölümünde gerçekleştirdi. Bozay, profesyonel iş yaşamına ek olarak 2011 yılından itibaren Türkiye İhracatçılar Meclisi Üyesi, Ulusal Tütün Ürünleri İmalatçıları Derneği ile Ege İhracatçı Tütün ve Tütün Mamulleri Birlikleri İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.