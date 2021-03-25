TDKD Başkanı Gözmen, yeniden başkanlık için adaylığını açıkladı

Bu yılın şubat ayında 129 milyon 641 bin dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye deri sektöründe seçim için geri sayımda. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD), gelecek hafta gerçekleştirilecek seçimlerde yeni başkanını seçecek. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, yeniden aday olduğunu resmi olarak açıkladı.

"Sürekli ihracat için kollarımızı sıvadık"

Deri sektörünün üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalıştığını söyleyen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, “Yeni dönemde öncelikli hedefimiz ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve yeni alternatif pazarlar keşfetmek. Deri sektörü için dünya Rusya'dan ibaret olmamalı. Üretim ve kalite anlamında bana göre dünyada deri özelinde 1 numara olan sektörümüz önümüzdeki yıllarda kolektif bir marka haline gelmeli. Bunu başaracak güçteyiz. İhracatımızı bireysel bir düşünce tarzında değil, sektörümüzü kapsayacak kolektif bir yapıda düşünmeliyiz. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Dernek olarak üretici firmalarımızı teşvik etmek ve cesaretlendirmek asli görevimiz. Kilogram başı ihracat değerimizi de mutlak suretle artırmanın gayreti içerisinde olmalıyız.” dedi.

“Derinin merkezini halka açacağız”

Zeytinburnu’nun Türkiye’de derinin kalbi olarak görüldüğünü ifade eden Gözmen, “Bölgemiz hem tarihi dokusu hem de tasarım anlamında dünya markaları ile yarışır konumdaki mağazaları ile gözbebeğimiz. Pandemi sürecinde dernek olarak e-ticaret konusunda çalışmalar yaptık ancak özellikle yabancı müşterilerimiz ürünlerimizi satın alma aşamasında dokunmak ve hissetmek istiyor. Şimdi, Belediyemiz ile ortak geliştireceğimiz proje ile Zeytinburnu’nu sadece ihracata değil, halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bana göre kalite anlamında dünyada 1 numara olan ürünlerimizden sadece yabancı ülkeler değil, halkımız da faydalanmış olacak. Derinin merkezini, özel indirim günleri ile insanların aileleri ile hem alışveriş yapacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölge yapma hedefimiz var.” ifadelerini kullandı.

Eski başkanlardan destek

Kısa, orta ve uzun vadeye yaydıkları ulaşılabilir hedeflerinin olduğunu anlatan Gözmen, kısa vadede mevcut ihracat pazarlarındaki konumu pekiştirmek ve fiziki fuarlara ağırlık vermek istediklerini kaydetti. E-ticaretin de kısa vadeli hedefleri arasında yer aldığını belirten Gözmen, şöyle konuştu: "Orta vadede deri ürünlerinin iç pazarda daha fazla konsolide olması ve tabana yayma düşüncemiz var. Uzun vadede ise deri ve konfeksiyon sektörünün imalat özelinde nefes almasına olanak tanıyacak organize sanayi projesinin hazırlıklarını tamamlamak hedefimiz mevcut. Diğer yandan Mehmet Ali Dinç, Yakup Teleke ve Hüseyin Demirci gibi sektörümüzü bugünlere taşıma noktasında ciddi emek harcayan eski başkanlarımızın adaylığım noktasında desteğini almak şahsım için gurur kaynağı. Bu durum, başkanlığım süresince yönetim olarak doğru işler yaptığımızın açık bir göstergesi. Deri sektörünün dünyada hak ettiği gerçek noktaya ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”