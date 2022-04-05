Tecdelioğlu: 24 saat hizmet vermeye başlayacağız

Osman KILIÇ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Adayı Çetin Tecdelioğlu DÜNYA gazetesini ziyaret ederek projelerinden bahsetti. Birçok alt sektörün İDDMİB çatısı altında yer aldığını aktaran Tecdelioğlu, “Biz bunların temsilcileri olmak istiyoruz. 16 tane eylem başlığında 20 milyar dolar hedef koyduk” dedi. Çok önemli hedefleri olduğunu bildiren Tecdelioğlu, kolay ulaşılabilir olacaklarını ve ihracatçı birliklerin kapısının kolay ulaşılabilir bir hale gelmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Seçilmesi durumunda sekretaryaya da ağırlık vereceklerini belirten Tecdelioğlu, “Çeşitli alanlardan arkadaşlarımızı görevli olarak kullandıracağız. 24 saat hizmet vermeye başlayacağız” diye konuştu. Türkiye’nin yeni nesil ihracat yapmayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu, “E-ticaret ve e-ihracatta daha farklı bir dünya bizi bekliyor. Ayrıca kadın ve genç ihracatçılarımızı da bir araya getirerek bir sinerji oluşturacağız. Ben hep diyorum ben sizin çocuklarınızı istiyorum, çünkü ben onlarla büyüyorum” açıklamasında bulundu.

“Yabancı öğrencileri ihracat elçimiz yapacağız”

Türkiye’de 120 bin yabancı öğrenci olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, “Biz o çocukları işletmelerimizin içine alıp ihracat elçimiz olmasını istiyoruz. Ne okursa okusun bizimle çalışıp komisyon da alabilecek. Bu ihracat elçileri maaşlı ve komisyonlu elçiler olacaklar” şeklinde konuştu. İhracat birliklerinin alt dallarına da değinen Tecdelioğlu şöyle devam etti: “İhracatçı birliğimizin 7,5 milyar dolarlık kısmını alüminyum ve bakırdan geliyor. Biz temsiliyeti ile ilgili onlara söz verdik. Biz alüminyumcuların temsiliyet gücünü artıracağımızı söz verdik. Bir teknik üniversite ile beraber bakırda ihtisaslaşmış bir şey çalışma yapmak istiyoruz. Bakır bir ülkenin bakımsızlığı ile doğru orantılıdır. Biz bunu işleyebilirsek çok daha iyi olur. Mevcut bir üniversite üzerinden üniversite işbirliği ile de yapılabilir.”