Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5.kez ödüllerilecek

21 Ekim 2019

2014 yılından itibaren her yıl organize edilen "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” bu yıl 5.kez sahiplerini bulacak. İş dünyasının önemli isimleri 4 Aralık 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek görkemli törende ödüllerine kavuşacak. Türkiye’nin her şehrinden başvuruların gerçekleştiği listeye son başvuru tarihi ise 25 Ekim 2019.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin katılım gösterdiği etkinliğe şimdiden 50 başvuru yapıldığını belirten Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer şunları söyledi: “Her yıl LODER ile işbirliğiyle SCP Club olarak düzenlediğimiz ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri Listesi’ bu sene bir önceki yıllardan daha da büyük ilgi görmeye başladı. Her yıl Tedarik Zinciri’nin önemini etkinliklerimizle vurgulamak bizi gururlandırıyor. Seneyi de böyle şık bir ödül töreniyle kapamak onur verici.”

Gecenin jüri üyeliğini LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN, INSEAD Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Yöneticisi Prof. Dr. Enver Yücesan, YILDIZ Holding Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Nazmi CİVİL ve Kumport Liman İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Erhan Tunçbilek tarafından seçilecek.

Bu yıl yine ‘’Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesinde yer alan adayların En Sürdürülebilir, En Teknolojik, En Yenilikçi ve En Etkin / Etkili olmak üzere 4 farklı kategoride yarışacaklarını söyleyen Sezer “Bu yıl yarışmamıza katılacak olan şirketlere bir sürprizimiz var. Proje yarışmasının birincisine özel ödül vereceğiz. Ödül içeriğini etkinlik gecesi açıklayacağız’’ dedi.



Halen başvuru yapmayan adaylara da seslenen Sezer ‘’Tedarik zinciri, lojistik ya da üretim alanında minimum 5 yıl tecrübesi bulunan, lojistik ve Tedarik Zinciri alanında son 3 yıl içinde katma değeri olan ve proje çıktıları başarılı olarak nitelendirilen en az 1 proje yöneten ve şirketinin Tedarik Zinciri kapsamındaki bir pozisyonunda yönetici konumunda bulunan tüm profesyonelleri listemize aday olarak davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.