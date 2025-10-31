TEİAŞ'tan 32 santrale 1,2 milyar TL'lik destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Eylül 2025 dönemi için 32 elektrik üretim santraline toplam 1 milyar 239 milyon 8 bin 800 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Verilere göre, Eylül ayı kapsamında en yüksek ödeme 129 milyon 172 bin 345 lirayla Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Şirketi, 85 milyon 977 bin 4 lira tutarındaki ödeme ile İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi takip edecek.

TEİAŞ, kapasite mekanizması çerçevesinde yapılan bu ödemelerle elektrik arz güvenliğini ve sistem sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlıyor.