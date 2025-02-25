Tek ‘çağrı’ ile hem ev kapısı hem posta kutusu açtıracak

Özlem SARSIN

Türkiye’nin yüzde 100 yerli teknoloji üreticisi Multitek, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında iki yeni inovatif ürünü olan DiafonBOX ve iBOX’ı tanıttı. 35 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin yüzde 100 yerli IP interkom üreticisi olan Multitek’in Genel Müdürü Ece Demirkol Türkiye’de 1 milyonun üzerinde konutta ürünleri bulunduğunu söyledi.

Demirkol, 2025 yılı hedeflerinin ise adet bazında 200 bini aşmak olarak açıkladı. Multitek’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-GE şirketi olduğunu söyleyen Demirkol, son bir yıl içinde Türk mühendis ve yazılımcıları ile geliştirdikleri iki inovatif ürünle sektörde dinamikleri değiştirdiklerinin altını çizdi.

Çağrı cebe geliyor, kilit açılıyor Multitek’in Genel Müdürü Ece Demirkol, IP interkomlar sayesinde konutlara uzaktan erişerek 7/24 korumanın ve kontrol etmenin mümkün olduğunu anlatarak, “Multitek mühendisleri tarafından geliştirilen DiafonBOX, diafon sistemlerinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu ürün apartman içi haberleşme sistemi bulunan her konutun kablo ve cihaz değiştirmeye gerek kalmadan akıllı evlere dönüşmesini sağlıyor. DiafonBOX’ın takıldığı diafon/interkom sistemleri cep telefonu üzerinden kontrol edilebiliyor. Kapı çaldığında çağrı anında tüm aile bireylerinin cebine geliyor, yanıtlayan kişi cep telefonu üzerinden kapı ile görüntülü konuşup kapı kilidini açabiliyor.

Akıllı ev cihazları ile genişletilebilen sistem ile düşük donanım maliyetiyle evler akıllı hale geliyor” dedi. Multitek Yönetim Kurulu Üyesi Erman Demirkol ise eski yapılarda bulunan sistemlerin DiafonBOX sayesinde hiçbir ek kablolama veya cihaz değişikliği gerektirmeden akıllı hale gelebileceğine işaret ederek ifade ederek, “DiafonBOX ile ilk etapta Türkiye genelinde 250 bin konutun akıllı evlere dönüşmesini hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

İngiltere’ye akıllı posta kutusu Multitek’in son geliştirdiği inovatif ürünlerden birisinin de Akıllı Posta Kutusu iBOX olduğunu açıklayan Demirkol, İngiltere’de posta kutularında yaşanan güvenlik sorunlarından dolayı arayışta olan bir şirketin talebiyle iBOX’u geliştirdiklerini anlattı. İngiltere’de bu sektörde faaliyet gösteren bir firma ile ortaklık kurduklarını ifade eden Demirkol, “Kurulan ortaklıkta yüzde 25 payımız var. İngiltere’ye Türkiye’deki fabrikamızda üreteceğimiz iBOX’ları ihraç edeceğiz. Bir nevi teknoloji ihraç edeceğiz. Bu ürün sektöründe bir ilk olacak.

Ocak ayı itibari ile ürünleşmiş bir proje bu. iBOX daha çok müstakil evlere dönük bir ürün. Sadece İngiltere’de değil tüm Kuzey Avrupa’da ürünümüz satışa sunulacak. Bu ortaklık Multitek’i büyütecek bir aktivite olacak. İngiliz ortağımız diğer ürünlerimizi de inceledi ve portföylerine katmak istediğini söyledi. Ve bizim markamızla satmak istiyorlar. Bire bir teknoloji ihraç ediyoruz diyebilirim.

Türkiye’de istihdamın artmasını da sağlayacak” dedi. iBOX’ın özellikle villa, yazlık gibi bağımsız konutlar için geliştirildiğini belirten Demirkol şu bilgileri verdi:“iBOX’ın İzmir’de de büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, kargo teslimatı için posta kutusunu uzaktan açabilir, teslimat sonrası güvenliği sağlamak için tekrar kapatabilirsiniz. Evde bulunmama gibi nedenlerle kargoların geri dönmesini engelleyerek teslimat sürecini hızlandırabilirsiniz. Ayrıca teslimat sonrası posta kutusunun güvenliğini sağlayarak çalınma veya zarar görme risklerini de ortadan kaldırabilirsiniz.”

Akıllı evlere talep artıyor

Modern kent yaşamının sürekli gelişen ve değişen bir dinamizm içerisinde olduğunu, bu dinamizmin ise şehirlerde yaşayan insanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini her geçen gün farklılaştırdığına dikkat çeken Demirkol ‘’Tüm dünya değişirken, apartman ve konut içi haberleşme sistemlerinin de değişimi kaçınılmazdı” dedi. Akıllı ev platformlarına bağlanabilen ve kullanıcıların uzaktan kontrol etmesine ve izlemesine olanak sağlayan interkomların, diafonların yerini aldığını belirten Ece Demirkol ‘’Artık sesli diyafon talebi yok denecek kadar azaldı. Analog diyafondan akıllı interkoma hızlı bir kayma var.

Akıllı interkomlar dünyanın her yerinden erişebilmesi, ev otomasyon ve alarm güvenlik hizmetleri sunması sebebiyle gittikçe daha popüler oluyor. Türkiye’de dağılım yüzde 70 analog interkom, yüzde 30 akıllı interkom şeklinde. Ülkemizde analog tarafta üreticilerin hemen hepsi yerli. Ancak IP interkom dediğimiz internet protokolü ile çalışan yüksek teknoloji interkomdiafon pazarında ise Multitek dışında bu ürünleri geliştirip üreten başka yerli firma yok” bilgisini verdi.