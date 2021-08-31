Tekellerin kırılmasıyla fuarcılığa ihtiyacı olan yeni soluklar getireceğiz

Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmenliği, Show TV Haber Dairesi Başkanlığı, TRT1 Ana Haber Anchoru ve şimdi bambaşka bir kimliğiyle karşımızda, Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. kurucu ortaklarından Erhan Çelik. Fuarcılık sektörüne hızlı giriş yaparak, önce yönetici olarak hizmet verdiği sektörde şimdi kurucu ortak olarak karşımıza çıkıyor. Nobel Expo ile pandemi sürecinde yeni bir döneme evrilen fuarcılık sektörüne ilişkin farklı, değer yaratan hizmet modelleri oluşturmayı hedefliyor.

“Dünyada en çok fuar şirketi bulunan ve fuar organizasyonu yapan ilk beş ülke arasında Türkiye’de var. Ama aynı Türkiye’nin uluslararası çapta bilinen, etkili, ihracata büyük destek sağlayan kaç fuarı var derseniz, bir elin beş parmağı kadar yok” diyen Erhan Çelik, “Biz öncelikle ihracat odaklı, sektörlerin ihtiyaçlarına göre organizasyonlar yapıyoruz, yapacağız. Bakın fuarlar yapacağız demiyorum. Organizasyonlar yapacağız” şeklinde açıklıyor kendisinin ve Nobel Expo’nun yakın gelecek rotasını.

Erhan Çelik, Nobel Expo ve fuar sektörüne ilişkin görüşlerini şu şekilde açıkladı:

Öncelikle sizi ekranlarda ararken uluslararası bir fuar şirketinin kurucu ortağı olarak bulduk. Bu hızlı değişim nasıl oldu?

Başkanı olduğum Thmany Medya, geçtiğimiz yıllarda CNR Fuarcılık’a da hizmet sağlıyordu. Başarılı çalışmalarımız sonrası holdingin pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu icra kurulu üyeliği teklifini kabul ettim ve fuarcılık sektörü ile dinamiklerini çok yakından tanıma fırsatı buldum. Pandemi süreci pek çok şey de olduğu gibi fuarcılık sektöründe de zorunlu değişimleri, yenilenmeyi, farklı bakış açılarını kaçınılmaz kıldı. Ben ve ortaklarım bu konuda yaşanan gereksinim ve büyük boşluğu görerek Nobel Expo’yu kurduk ve hızla yeni ve yenilen fuarlar organize etmeye başladık. Üstelik bunu pandeminin en ağır kayıplar yarattığı bir süreçte planladık.

Ekipten ziyade bahsettiğimiz X farklı bakış açısını biraz açar mısınız? Sektördeki diğer bilinen fuar firmalarından farkınız ne olacak?

Türkiye’de fuarcılık, fuar alanı sahibi olmaya indirgenmiş ve yıllar yılı böyle sürüp gitmiş. Bu durum berberinde hızlı ve güçlü bir tekelleşmeyi getirmiş. Bunun sonucunda Türkiye, fuar firmaları bazında sayısal olarak artsa da nitelik ve işlevsellikten uzaklaşmış. Dünyada en çok fuar şirketi bulunan ve fuar organizasyonu yapan ilk beş ülke arasında Türkiye’de var. Ama aynı Türkiye’nin uluslararası çapta bilinen, etkili, ihracata büyük destek sağlayan kaç fuarı var derseniz, bir elin beş parmağı kadar yok. Türkiye’de fuarcılığa yön veren oyuncular bugüne kadar sadece kazançlarına bakıp en az masrafla en karlı organizasyonları hedefledikleri için maalesef hem sektör gelişememiş hem de ihracata katkı minimum düzeyde kalmış. İşte biz öncelikle ihracat odaklı, sektörlerin ihtiyaçlarına göre organizasyonlar yapıyoruz, yapacağız. Bakın fuarlar yapacağız demiyorum. Organizasyonlar yapacağız diyorum. Çünkü fuarların gerçek sahipleri organizasyona konu olan sektörler. Ayakkabı ise ayakkabıcılar, mobilya ise mobilyacılar, ağaç işleme makineleri ise bunları üreten firmalar. Woodist de böyle doğdu zaten.

İşiniz çok kolay görünmüyor. Bahsettiğiniz türde nitelikli fuarlar yapmak için siz, diğer fuar şirketlerinden farklı olarak ne yapacaksınız?

Bu farklılığı yaratmak için çağın tüm dinamiklerine uygun bir şekilde faaliyetlerimizde teknolojinin en son olanaklarından yararlanıyoruz. Kullandığımız teknoloji hayata geçireceğimiz fuarlarda kurumsal ve sektörel gelişim ile değişimin öncüsü olarak fark yaratmamızın yanı sıra Türkiye’yi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil edip ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamamıza imkan verecek. Pandemi sonrası dönemde sektörümüzün global rekabette avantaj sağlayabilmesi için en önemli ihtiyacının teknoloji destekli hizmetler olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla farklı dijital çözümlerimizi hızla devreye oluyoruz. En önemli hedefimiz tüm paydaşlarımızın sadece fuar döneminde değil tüm yıla yayılan süreçte verdiğimiz dijital hizmetlerden yararlanmasıdır. Özellikle pandemi döneminde değişen katılımcı-ziyaretçi taleplerini analiz ederek yeni bir sistem kuran Nobel Expo’nun konusunda uzman ve deneyimli ekibi, her bir fuar paydaşı için kişiselleştirilmiş fuar deneyimi sunmayı hedefliyor.

Biraz da Nobel Woodist hakkında bilgi verir misiniz?

Bu fuarda öncelikli hedefimiz dünyanın dört bir yanından getirdiğimiz yabancı alıcılar aracılığıyla katılımcılarımıza çok karlı bir ticaret zemini sunmak. Bunu yaparken Türkiye’de sadece bizim tarafımızdan uygulanan bir sistemi kullanıyoruz. Nobel Future Fairs yaklaşımı ile uygulayacağımız neXt - Kişiselleştirilmiş Fuar Deneyimi, NRS – Nobel Referans Sistemi ve Dijital Kuluçka Merkezi yatırımlarımız ile Nobel Woodİst’21 hem katılımcısı hem de ziyaretçisi için ayrıcalıklı bir fuar deneyimi sunuyor. Bir örnek vermem gerekirse, Nobel Referans Sistemi – NRS ile dijital olarak eşleştirilecek katılımcı ve ziyaretçiler fuar süresince oluşturacağımız Business Lounge’ta B2B – ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu eşleştirmelerle yaratacağımız ticaret hacminin hem sektöre hem de ülkemiz ihracatına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu arada Nobel Expo etkinlik ekibi tarafından fuarımız için hummalı bir çalışma yürütüldüğünün altını çizmek istiyorum. Özellikle yurt dışından ağaç işleme sektörünün dünyadaki en önemli isimlerini konuk ediyor olacağız. 16 ülkeden 22’den fazla kuruluşu temsil eden Avrupa Ağaç İşleme Konfederasyonu Başkanı Sampsa Auvinen bu kişilerden sadece biri. Ve daha bir çok önemli isim Nobel Woodist’in konuğu olacak.

Fuarın uluslararası ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Sektör tecrübesi oldukça yüksek bir ekip ile çalışıyoruz. Yürüttüğümüz global çalışmalar tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin etkileri devam ederken başladı. Buna rağmen büyük bir memnuniyetle çalışmalarımızın meyvelerinin post pandemi döneminde oldukça iyi sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz. Tanıtım çalışmalarımız sektörün ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda belirlediğimiz hedef ülke ve pazarlara yönelik olarak tüm hızıyla devam ediyor.

“ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR FUARCILIK ANLAYIŞI SUNACAĞIZ”

Yeniden ağaç işleme makinaları fuarınıza dönersek. Son olarak ne söylemek isterseniz?

Ahşap işleme teknolojisi sektörünün tüm bileşenlerini Nobel Woodist’e bekliyoruz. Çünkü az önce söylediğim gibi alışılmışın dışında bir fuar tecrübesi yaşayacak ve ticari olarak eminim tüm katılımcılar salonlardan maksimum satışlarla çıkacaklar. Türkiye’den en fazla ağaç işleme makinası ithal eden Rus Kami Group gibi sayılı pek çok yabancı alıcı çok geniş bir katılımla 1-4 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy İFM’de Nobel Woodist’te olacak. Bu arada ilk kez fuarımızda düzenlenecek Woodmach İstanbul Zirvesi sektörün geleceğine ilişkin çok önemli konuşmalara sahne olacak.